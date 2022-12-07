Родом из Плодородного полумесяца. Абсолютно все домашние кошки происходят из одного места на Земле

Древние люди одомашнили кошек на Ближнем Востоке около 10 000 лет назад, когда перешли к оседлому земледелию от охоты и собирательства.

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Согласно исследованию, опубликованному 5 декабря этого года, все домашние коты во всем мире имеют общее происхождение из Плодородного полумесяца. Так называют регион, состоявший из долины рек Тигр и Евфрат в Месопотамии, Леванте и египетской долине Нила, пишет DownToEarth.

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Согласно тому, как запасы зерна росли, появлялось все больше грызунов, что со своей стороны привлекало диких кошек. В конце концов это вылилось в "синантропную троицу между людьми, грызунами и кошачьими", говорится в исследовании "Генетика случайно выведенных кошек подтверждает, что колыбель одомашнивания кошек находится на Ближнем Востоке".

Однако кошки не похожи на других домашних животных. Это связано с их возможностью выжить на свободе самостоятельно, если их отпустить.

Команда исследователей из Миссурийского университета собрала и проанализировала ДНК кошек в районе Плодородного полумесяца и вокруг него, а также по всей Европе, Азии и Африке, сравнивая почти 200 различных генетических маркеров.

По их словам, популяции вблизи Средиземноморского бассейна Плодородного полумесяца имеют меньшее генетическое расстояние до прародительского вида Fs lybica (кот степной), а прибрежные районы Средиземноморского бассейна стали источником одомашнивания.

Кошачья диаспора

Исследователи использовали два типа генетических маркеров для картографирования распространения домашних кошек из Плодородного полумесяца в остальной мир. Это "микросателлиты" и "однонуклеотидные полиморфизмы".

Как рассказали ученые, микроспутники мутируют очень быстро и дают подсказки о недавних популяциях кошек и развитии породы за последние несколько сотен лет. Однонуклеотидные полиморфизмы — это единичные изменения в геноме, которые дают представление о древней истории вида несколько тысяч лет назад.

Домашняя кошка распространилась от Левантийского побережья до долины Нила в Египте. По словам ученых, здесь культурная интеграция кошачьих в общество несколько уменьшила гетерозиготность и увеличила генетическую дистанцию от своих предков.

Кроме этого, с I тысячелетия до н. э кошки также распространились по побережью Средиземного моря, которому способствовали финикийские, карфагенские, греческие, этрусские торговцы, а позже римляне.

Из Западной Азии кошки также распространились к востоку с развитием сельского хозяйства и торговли, в частности вдоль Великого шелкового пути.

Однако вероятнее всего, что наибольшее расселение кошек началось с эпохи великих географических открытий. Европейцы колонизировали и заселяли новые территории и земли, а также брали с собой европейских кошек в Америку и Австралию.

Что интересно, коты на кенийских островах Ламу и Пате, а также на Мадагаскаре, в Омане, Кувейте и Иране могут быть потомками животных, которые привезли торговцы, путешествуя через Аравийское море и западную часть Индийского океана.

Кошки в Пакистане имеют больше наклонностей европейского происхождения, чем в других странах Ближнего Востока, возможно из-за влияния и контроля Британской Ост-Индской компании в Южной Азии.

Кошки из Индии и Шри-Ланки имеют примеси предков из многих популяций и более высокую наблюдаемую гетерозиготность, что свидетельствует о немалом количестве перемещения торговцев через сухопутные и морские маршруты Великого шелкового пути.

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