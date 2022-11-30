Старейший четырехлапый друг: самая древняя в Европе домашняя собака жила в Стране Басков

Группа биологов из Университета Страны Басков проанализировала плечевую кость особи, жившей в эпоху палеолита 17 тыс. лет назад

Related video

Собака — это первый вид, который одомашнил человек, несмотря на то, что географическое и временное происхождение одомашнивания волка по-прежнему является предметом дискуссий. Исследователи под руководством Хесуса Альтуны в пещере Эрралла (Сестона, Гипускоа) в 1986 году обнаружили почти полную плечевую кость особи из семьи собачьих, к которой относятся, в частности, волки, собаки, лисы и койоты. Тогда было сложно определить, к какому именно виду она принадлежит, пишет Phys.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Сейчас группа биологов из Университета Страны Басков во главе с профессором Кончи де ла Руа провела углубленное исследование костных останков. Морфологический, радиометрический и генетический анализ позволил идентифицировать вид как Canis lupus familiaris (Собака домашний).

Прямая датировка плечевой кости с помощью углерода-14 с использованием масс-спектрометрии с ускорителем частиц дает возраст 17 410-17 096 до настоящего времени (полученные результаты скорректированы с учетом изменения глобальной концентрации радиоуглерода во времени). Это означает, что собака из пещеры Эрралла жила в Мадленский период позднего палеолита, то есть она — одна из старейших домашних собак, которые до сих пор существовали в Европе.

Собака Эрралла имеет общую митохондриальную линию с немногими магдаленскими собаками, проанализированными в настоящее время. Происхождение этой линии связано с периодом холодного климата, совпадающим с последним ледниковым максимумом, произошедшим в Европе около 22 000 лет назад.

По словам исследовательницы Кончи де ла Руа, эти результаты повышают вероятность, что одомашнивание волка произошло раньше, чем предполагалось до сих пор, по крайней мере в Западной Европе, где взаимодействие палеолитических охотников-собирателей с дикими видами, такими как волк, могло усилиться в районах, похожих на Франко-кантабрийского региона в тот период климатического кризиса.

Ранее Фокус писал о самой старой собаке в мире. 22-летний пес живет в штате Калифорния, соблюдает здоровую диету и радует хозяина своим вспыльчивым характером.