Найстаріший чотирилапий друг: найдавніший у Європі домашній собака жив у Країні Басків

Група біологів з Університету Країни Басків проаналізувала плечову кістку особини, яка жила в епоху палеоліту, 17 тис. років тому

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Собака — це перший вид, який одомашнила людина попри те, що географічне та часове походження одомашнення вовка й надалі є предметом дискусій. Дослідники під керівництвом Хесусу Альтуни в печері Ерралла (Сестоа, Ґіпускоа) у 1986 році знайшли майже повну плечову кістку особини з родини собачих, до якої належать, зокрема, вовки, собаки, лисиці та койоти. Тоді було складно визначити, до якого саме виду вона належить, пише Phys.org.

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Зараз же група біологів з Університету Країни Басків на чолі з професоркою Кончі де ла Руа провела поглиблене дослідження кісткових останків. Морфологічний, радіометричний та генетичний аналіз дозволив ідентифікувати вид як Canis lupus familiaris (Собака свійський).

Пряме датування плечової кістки за допомогою вуглецю-14 з використанням мас-спектрометрії з прискорювачем частинок дає вік 17 410-17 096 до нашого часу (отримані результати скориговані з урахуванням зміни глобальної концентрації радіовуглецю в часі). Це означає, що собака з печери Ерралла жив у Мадленський період пізнього палеоліту, тобто він — один із найстаріших домашніх собак, які досі існували в Європі.

Собака Ерралла має спільну мітохондріальну лінію з небагатьма магдаленськими собаками, проаналізованими на цей час. Походження цієї лінії пов'язане з періодом холодного клімату, що збігається з останнім льодовиковим максимумом, який стався в Європі близько 22 000 років тому.

За словами дослідниці Кончі де ла Руа, ці результати підвищують ймовірність, що одомашнення вовка відбулося раніше, ніж передбачалося досі, принаймні в Західній Європі, де взаємодія палеолітичних мисливців-збирачів з дикими видами, такими як вовк, могла посилитися в районах, схожих до Франко-кантабрійського регіону в той період кліматичної кризи.

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