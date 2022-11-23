Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Книга рекордів Гіннеса назвала вік найстарішого у світі собаки (фото)

найстаріший собака у світі, найстаріший собака у світі, найстаріший собака вік,
Фото: Facebook | Пенс Джино — світовий рекордсмен із довгожительства серед собак

Прожити понад два десятиліття за собачими міркам схоже на довгожительство. Це вдалося завдяки здоровій дієті, гарному ветобслуговуванню та життєвій енергії.

Related video

Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала Джино з Каліфорнії найстарішим собакою у світі. 22-річний пес живе у штаті Каліфорнія зі своїм 40-річним господарем Алексом Вольфом. Про це повідомляє The Mirror.

Прожити понад два десятиліття, що за собачими мірками схоже на довгожительство, йому вдалося завдяки гарному ветеринарному обслуговуванню, здоровій дієті і своєму запалу.

Джино народився 24 вересня 2000 року у Каліфорнії. У дворічному віці його забрав із притулку нинішній власник Алекс Вольф, котрий на початку нульових був студентом другого курсу Університету Колорадо. Він вважає, що довгожительство – заслуга самого вихованця. Але, крім того, в нього здорова, збалансована дієта, гарне ветобслуговування, і він сповнений ентузіазму та життєвої енергії.

найстаріший собака у світі, найстаріший собака у світі, найстаріший собака вік, Fullscreen
Титул найстарішого собаки у світі, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, офіційно перейшов до пса на прізвисько Джино

"Коли я був молодший, він любив досліджувати двір моїх батьків з іншими собаками в Манхеттен Біч, він також любив гуляти Венецією", — сказав власник, додавши, що, незважаючи на невеликі розміри, а собака важить приблизно 7 кг, Джино повний ентузіазму і любить великі парки для вигулу собак, а не ті, які призначені для невеликих тварин.

найстаріший собака у світі, найстаріший собака у світі, найстаріший собака вік, Fullscreen
Найстаріший собака на планеті, згідно з даними Книги рекордів Гіннеса

Нагадаємо, що у Франції рибалка, можливо, встановив світовий рекорд, спіймавши найбільшу "золоту рибку". Риба, яку назвали Морквинкою за характерне забарвлення, важить понад 30 кг, її вік – майже 20 років. Вона безперервно росла і набрала вагу. Щоб витягнути її зі ставка, знадобилося майже 25 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що в США літак здійснив екстрену посадку на поле для гольфу, а на його борону знаходилися 53 собаки, яких пілоти везли до притулків. Люди та тварини залишилися живими, хоча під час приземлення у лайнера відвалилися крила.