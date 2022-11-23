Книга рекордів Гіннеса назвала вік найстарішого у світі собаки (фото)

Прожити понад два десятиліття за собачими міркам схоже на довгожительство. Це вдалося завдяки здоровій дієті, гарному ветобслуговуванню та життєвій енергії.

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Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала Джино з Каліфорнії найстарішим собакою у світі. 22-річний пес живе у штаті Каліфорнія зі своїм 40-річним господарем Алексом Вольфом. Про це повідомляє The Mirror.

Прожити понад два десятиліття, що за собачими мірками схоже на довгожительство, йому вдалося завдяки гарному ветеринарному обслуговуванню, здоровій дієті і своєму запалу.

Джино народився 24 вересня 2000 року у Каліфорнії. У дворічному віці його забрав із притулку нинішній власник Алекс Вольф, котрий на початку нульових був студентом другого курсу Університету Колорадо. Він вважає, що довгожительство – заслуга самого вихованця. Але, крім того, в нього здорова, збалансована дієта, гарне ветобслуговування, і він сповнений ентузіазму та життєвої енергії.

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"Коли я був молодший, він любив досліджувати двір моїх батьків з іншими собаками в Манхеттен Біч, він також любив гуляти Венецією", — сказав власник, додавши, що, незважаючи на невеликі розміри, а собака важить приблизно 7 кг, Джино повний ентузіазму і любить великі парки для вигулу собак, а не ті, які призначені для невеликих тварин.

[ + – ] Найстаріший собака на планеті, згідно з даними Книги рекордів Гіннеса

Нагадаємо, що у Франції рибалка, можливо, встановив світовий рекорд, спіймавши найбільшу "золоту рибку". Риба, яку назвали Морквинкою за характерне забарвлення, важить понад 30 кг, її вік – майже 20 років. Вона безперервно росла і набрала вагу. Щоб витягнути її зі ставка, знадобилося майже 25 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що в США літак здійснив екстрену посадку на поле для гольфу, а на його борону знаходилися 53 собаки, яких пілоти везли до притулків. Люди та тварини залишилися живими, хоча під час приземлення у лайнера відвалилися крила.