Книга рекордов Гиннесса назвала возраст самой старой в мире собаки (фото)

Прожить более двух десятилетий по-собачьим меркам сродни долгожительству. Это удалось благодаря здоровой диете, хорошему ветобслуживанию и жизненной энергии.

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Книга рекордов Гиннесса официально признала Джино из Калифорнии старейшей собакой в мире. 22-летний пес живет в штате Калифорния со своим 40-летним хозяином Алексом Вольфом. Об этом сообщает The Mirror.

Прожить более двух десятилетий, что по-собачьим меркам сродни долгожительству, ему удалось благодаря хорошему ветеринарному обслуживанию, здоровой диете и своему задору.

Джино родился 24 сентября 2000 года в Калифорнии. В двухлетнем возрасте его забрал из приюта нынешний владелец Алекс Вольф, который в начале нулевых был студентом второго курса Университета Колорадо. Он считает, что долгожительство — заслуга самого питомца. Но, кроме того, у него здоровая, сбалансированная диета, хорошее ветобслуживание, и он полон энтузиазма и жизненной энергии.

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"Когда я был моложе, он любил исследовать двор моих родителей с другими собаками в Манхэттен Бич, он также любил гулять по Венеции", — сказал владелец, добавив, что, несмотря на небольшие размеры, а собака весит около 7 кг, Джино полон энтузиазма и предпочитает крупных парки для выгула собак, а не те, которые предназначены для небольших животных.

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Напомним, что во Франции рыбак, возможно, установил мировой рекорд, поймав самую большую "золотую рыбку". Рыба, которую назвали Морковкой за характерный окрас, весит более 30 кг, ее возраст — около 20 лет. Она беспрерывно росла и набрала внушительный вес. Чтобы вытащить ее из пруда, понадобилось около 25 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в США самолет совершил экстренную посадку на поле для гольфа, а на его борону находились 53 собаки, которых пилоты везли в приюты. Люди и животные остались живы, хотя во время приземления у лайнера отвалились крылья.