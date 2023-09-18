Секрет черепахи в захоронении железного века: ученые объяснили, как животное туда попало (фото)

Находка останков черепахи в древнем захоронении на севере Польши предлагает новое понимание вельбаркской культуры. Эта культура железного века существовала в Барбарикуме, то есть за пределами Римской империи, в 1-5 веке н. э.

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Калина Скура из Института археологии и этнологии Польской академии наук представляет тщательный анализ находок в научной статье. Останки, о которых идет речь, раскопали в 2010 году на кладбище Чарнувка. Исследование Скуры сосредоточено на изучении нарушений в могиле после захоронения и их связи с другими находками черепах в центрально-восточноевропейском Барбарикуме, пишет Phys.org.

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Обнаруженные останки принадлежат европейской болотной черепахе (Emys orbicularis), виду средних размеров пресноводных черепах, которые сегодня широко распространены по всей Европе. Во времена Римской империи северная Польша была благоприятной средой обитания для этих черепах, что дает ценную информацию о климатических условиях той эпохи.

Присутствие болотных черепах в захоронениях центрально-восточноевропейского Барбарикума является нечастым явлением. В частности, эта черепаха — первая найденная в Чарнувко.

1 — Emys orbicularis; 2-4 броши из медного сплава; 5-7 — ожерелье из янтарных бусин и подвесок Фото: Drawing: M. Benysek, K. Skóra, photography: M. Górski, in Praehistorische Zeitschrift

Останки животного обнаружили во вторичной траншее — типе раскопок, которые часто создаются для различных целей, в частности для извлечения погребальных приношений или в результате деятельности после захоронения. В Чарнувко почти 90% ингумационных могил имеют признаки нарушения целостности.

Хотя нет конкретных доказательств того, что черепах употребляли в пищу или использовали в погребальных ритуалах, исторические записи указывают на их одомашнивание.

Скура указывает на то, что черепаха найдена рядом с детским черепом в могиле. Остается непонятным, ее намеренно поместили туда как часть погребальных обычаев, или случайно переместили во время раскопок после захоронения. Учитывая, что вторичные траншеи часто оставались открытыми в течение длительного времени, вполне вероятно, что черепаха попала в нее или для зимней спячки, или упала туда случайно, оказавшись в ловушке.

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Согласно исследованию Скуры, гипотеза о том, что болотные черепахи связаны с ритуалами вельбарской культуры не подтверждается, поскольку нет четких доказательств того, что черепаху умышленно похоронили с умершим. Напротив, останки черепах обнаруживали в захоронениях, которые имели следы повторного вмешательства, такие как вторичные траншеи.

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