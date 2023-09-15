Раскопали Римский мавзолей. Археологи обнаружили римскую статую морского бога Тритона (фото)

Найденная статуя Тритона имеет примерно 70 сантиметров в высоту и ширину, а ее вес превышает 60 килограммов.

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Во время подготовки к строительству жилого комплекса в графстве Кент, Англия, команда археологов откопала римскую статую Тритона. Исследователи также обнаружили артефакты, датируемые более чем 1700 годами, пишет Arkeonews.

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Роберт Мейсфилд, директор RPS, ожидал, что они наткнутся на римские археологические остатки, такие как кладбище. Однако находки значительно превзошли его догадки. Среди откопанных реликвий самой важной была хорошо сохранившаяся статуя Тритона. Эти находки стали вкладом в местное наследие Тейнхема и общий нарратив римской истории в стране.

На исследуемом участке, который следует за древнеримской улицей Ватлинг, во время первичной оценки участка найдены фрагменты меловых стен и римские кремационные захоронения. Следовательно, совет города Свейл, после консультаций со службой охраны наследия совета графства Кент, принял решение о проведении археологических раскопок на участке площадью 0,5 гектара.

Под руководством Кентерберийского археологического фонда (CAT) раскопали 30-метровую квадратную огороженную стеной ограду, охватывающую примерно 7-метровую квадратную постройку. Дальнейшие раскопки показали, что это сооружение на самом деле было римским мавзолеем, в котором обнаружили римскую монету, датированную примерно 320-330 годами нашей эры. На этом месте также найдены римские захоронения и, возможно, более поздние захоронения, а также разнообразный погребальный инвентарь.

Статую нашли археологи из Кентерберийского археологического фонда (CAT), когда раскапывали участок возле трассы Фото: Canterbury Archaeological Trust

Тем не менее, главным событием раскопок стало обнаружение каменной статуи, представляющей Тритона, морского бога. Эта величественная статуя Тритона имеет примерно 70 сантиметров в высоту и ширину, а ее вес превышает 60 килограммов. Интересно, что статуя залегала на глубине всего 40 сантиметров под поверхностью.

В римской мифологии Тритон, потомок Нептуна, бога моря, изображается как русал с верхней частью тела человека и нижней конечностью рыбы, сидящий верхом на морском чудовище. Как полубог, Тритон обладал способностью утихомиривать бушующие волны, дуя на раковину, которая, похоже, была частью этой недавно откопанной скульптуры, правда, уже сломанной.

Тем не менее артефакт остается в чрезвычайно хорошо сохранившемся состоянии, и считается, что он изготовлен между концом первого и вторым веком нашей эры.

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Хотя в римской Британии было задокументировано несколько фрагментов скульптур Тритона, ни одна из них не имела такого значения, как эта находка. Раскопки на месте находки продолжают открывать новые подробности.

Ранее Фокус писал об еще одних раскопках. На острове Арран ученые обнаружили неолитический памятник.

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