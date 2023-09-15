В Испании найдены золотые украшения возрастом 2 тыс. лет: их случайно нашел коммунальщик (фото)

Исследователи убеждены, что эта находка обещает пролить свет на до сих пор неизвестные аспекты истории железного века.

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В Астурии, на северо-западе Испании, 29 августа произошло значительное археологическое открытие. Серхио Нарсианди, работник местной водопроводной компании, сделал удивительную находку, проводя работы на трубах в этом регионе, пишет Arkeonews.

Он наткнулся на блестящий предмет, позже идентифицированный как торк — тип древнего украшения на шею, похожего на ожерелье, традиционно ассоциирующееся со знатью. Впоследствии нашли второе такое украшение. Считается, что эти артефакты происходят из железного века.

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Обнаружив эти предметы, Серхио Нарсианди немедленно связался с правоохранителями для получения рекомендаций по обращению с находкой. По их рекомендациям были уведомлены власти, и на место происшествия вызвали экспертов из Археологического музея Астурии.

По словам исследователей, эта находка обещает пролить свет на до сих пор неизвестные аспекты истории железного века Фото: Museo Arqueológico de Asturias

По словам исследователей, эта находка обещает пролить свет на до сих пор неизвестные аспекты истории железного века. "Это открытие является очень важным, поскольку мы впервые знаем точное происхождение двух этих ценных предметов, что является максимальным символом престижа для доримских сообществ, а также окружение, в котором они найдены", — заявили эксперты.

Специалисты отметили важность этих артефактов для понимания обычаев, технологий, культурных корней и социальной организации той эпохи. Датировка этих объектов является сложной задачей, но археологи утверждают, что они вряд ли старше 2 500 лет. Торки, обычно изготовленные из дорогих материалов, носили преимущественно кельтские и германские вельможи.

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"В обоих изделиях сконцентрированы все техники античности, что использовал ювелир необычайного мастерства: литье, филигрань, зернение, сварка, в сочетании с эстетическими и геометрическими мотивами и стилями, что теперь позволяет нам глубже углубиться в такие аспекты, как рассеивание других предметов, происхождение которых ранее было неопределенным", — добавили специалисты.

Интересно, что вблизи этих находок не обнаружено никаких других археологических артефактов.

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