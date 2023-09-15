В Іспанії виявлено золоті прикраси віком 2 тис. років: їх випадково знайшов комунальник (фото)

Дослідники переконані, що ця знахідка обіцяє пролити світло на досі невідомі аспекти історії залізного віку.

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В Астурії, на північному заході Іспанії, 29 серпня відбулося значне археологічне відкриття. Серхіо Нарсіанді, працівник місцевої водопровідної компанії, зробив дивовижну знахідку, проводячи роботи на трубах у цьому регіоні, пише Arkeonews.

Він натрапив на блискучий предмет, пізніше ідентифікований як торк — тип стародавньої прикраси на шию, схожої на намисто, що традиційно асоціюється зі знаттю. Згодом знайшли другу таку прикрасу. Вважається, що ці артефакти походять із залізного віку.

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Виявивши ці предмети, Серхіо Нарсіанді негайно зв'язався з правоохоронцями для отримання рекомендацій щодо поводження зі знахідкою. За їхніми рекомендаціями повідомлено владу, і на місце події викликали експертів з Археологічного музею Астурії.

За словами дослідників, ця знахідка обіцяє пролити світло на досі невідомі аспекти історії залізного віку Фото: Museo Arqueológico de Asturias

За словами дослідників, ця знахідка обіцяє пролити світло на досі невідомі аспекти історії залізного віку. "Це відкриття є дуже важливим, оскільки ми вперше знаємо точне походження двох цих цінних предметів, що є максимальним символом престижу для доримських спільнот, а також оточення, в якому вони знайдені", — заявили експерти.

Фахівці наголосили на важливості цих артефактів для розуміння звичаїв, технологій, культурного коріння та соціальної організації тієї епохи. Датування цих об'єктів є складним завданням, але археологи стверджують, що вони навряд чи старші за 2 500 років. Торки, зазвичай виготовлені з дорогих матеріалів, носили переважно кельтські та германські вельможі.

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"В обох виробах сконцентровані всі техніки античності, які використовував ювелір надзвичайної майстерності: лиття, філігрань, зерніння, зварювання, в поєднанні з естетичними та геометричними мотивами і стилями, що тепер дозволяє нам глибше заглибитися в такі аспекти, як розсіювання інших предметів, походження яких раніше було невизначеним", — додали фахівці.

Цікаво, що поблизу цих знахідок не виявлено жодних інших археологічних артефактів.

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