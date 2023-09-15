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Технології та наука

В Іспанії виявлено золоті прикраси віком 2 тис. років: їх випадково знайшов комунальник (фото)

Залізний вік, Астурія, Відкриття Торка, Стародавні ювелірні вироби, Археологічна знахідка, Історія залізного віку, Іспанська археологія, Прикраси знаті, Доримські громади, Золоті намиста
Фото: Museo Arqueológico de Asturias | Один із торків, знайдених в Астурії

Дослідники переконані, що ця знахідка обіцяє пролити світло на досі невідомі аспекти історії залізного віку.

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В Астурії, на північному заході Іспанії, 29 серпня відбулося значне археологічне відкриття. Серхіо Нарсіанді, працівник місцевої водопровідної компанії, зробив дивовижну знахідку, проводячи роботи на трубах у цьому регіоні, пише Arkeonews.

Він натрапив на блискучий предмет, пізніше ідентифікований як торк — тип стародавньої прикраси на шию, схожої на намисто, що традиційно асоціюється зі знаттю. Згодом знайшли другу таку прикрасу. Вважається, що ці артефакти походять із залізного віку.

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Виявивши ці предмети, Серхіо Нарсіанді негайно зв'язався з правоохоронцями для отримання рекомендацій щодо поводження зі знахідкою. За їхніми рекомендаціями повідомлено владу, і на місце події викликали експертів з Археологічного музею Астурії.

Залізний вік, Астурія, Відкриття Торка, Стародавні ювелірні вироби, Археологічна знахідка, Історія залізного віку, Іспанська археологія, Прикраси знаті, Доримські громади, Золоті намиста Fullscreen
За словами дослідників, ця знахідка обіцяє пролити світло на досі невідомі аспекти історії залізного віку
Фото: Museo Arqueológico de Asturias

За словами дослідників, ця знахідка обіцяє пролити світло на досі невідомі аспекти історії залізного віку. "Це відкриття є дуже важливим, оскільки ми вперше знаємо точне походження двох цих цінних предметів, що є максимальним символом престижу для доримських спільнот, а також оточення, в якому вони знайдені", — заявили експерти.

Фахівці наголосили на важливості цих артефактів для розуміння звичаїв, технологій, культурного коріння та соціальної організації тієї епохи. Датування цих об'єктів є складним завданням, але археологи стверджують, що вони навряд чи старші за 2 500 років. Торки, зазвичай виготовлені з дорогих матеріалів, носили переважно кельтські та германські вельможі.

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"В обох виробах сконцентровані всі техніки античності, які використовував ювелір надзвичайної майстерності: лиття, філігрань, зерніння, зварювання, в поєднанні з естетичними та геометричними мотивами і стилями, що тепер дозволяє нам глибше заглибитися в такі аспекти, як розсіювання інших предметів, походження яких раніше було невизначеним", — додали фахівці.

Цікаво, що поблизу цих знахідок не виявлено жодних інших археологічних артефактів.

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