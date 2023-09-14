Кости возрастом 7 тыс. лет. Наконец раскрыто назначение древних сооружений Саудовской Аравии (фото)

Археологи исследуют древние сооружения Саудовской Аравии, назначение которых, несмотря на древний возраст, до сих пор неизвестно. Внутри одного из таких сооружений исследователи обнаружили более 3 тыс. фрагментов костей.

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В Саудовской Аравии команда археологов сделала открытие в каменных сооружениях, известных как мустатилы. Эти прямоугольные каменные памятники, назначение и происхождение которых долгое время озадачивали исследователей, раскрыли свои тайны, проливая свет на ритуалы и деятельность, происходившие в регионе примерно 7 000 лет назад, пишет Live Science.

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В целом известно о более тысячи таких сооружений, однако когда и зачем их построили, неизвестно. Мустатил, которого касается открытие, имеет невероятные размеры 40 на 12 метров, оказался сокровищницей древних практик. Его каменные стены, хотя сейчас и разрушены, когда-то достигали 2 метров в высоту. В его центре расположен двор, который, возможно, функционировал как святилище, с двумя очагами, где, вероятно, происходили церемонии большого значения.

В пределах этого мустатила археологи наткнулись на удивительный массив из более 3 000 фрагментов останков животных, общим весом примерно 25 килограммов. Другие доисторические места на Ближнем Востоке также содержат множество голов и рогов крупного рогатого скота, включая место в Йемене, где выставлено кольцо с черепами крупного рогатого скота, рассказал ведущий автор исследования доктор Ваэль Абу-Азизех, младший профессор археологии Университета Люмьер Лион 2.

Не менее необычными были человеческие кости, найденные в мустатиле, которые принадлежали по меньшей мере девяти лицам Фото: Wael Abu-Azizeh et al. 2022/RCU

Не менее необычными стали человеческие кости, найденные в мустатиле, которые принадлежали по меньшей мере девяти лицам. Среди них было двое младенцев, пятеро взрослых, подросток или молодой человек и ребенок. Примечательно, что эти человеческие останки датируются несколькими веками позже, чем кости животных, что свидетельствует о практике коллективного захоронения.

Абу-Азизе отметил, что присутствие человеческих останков в этом контексте вызывает вопросы о характере деятельности на этом месте и его возможном духовном значении.

Планировка площадки мустатил, которую, вероятно, использовали для ритуалов Фото: Wael Abu-Azizeh et al. 2022/RCU

Характерный дизайн мустатила, характеризующийся просторным двором под открытым небом, намекает на его функцию как места сбора людей. Большое количество остатков рогов и голов животных убедительно свидетельствует о том, что в его пределах происходили ритуальные обряды. Более того, находка двух костров в пределах возможного святилища, вместе с находками сожженных костей животных, позволяет предположить, что эти ритуалы могли включать церемониальное сожжение останков животных.

Экологический контекст сооружения мустатила тоже важен для понимания его назначения. Как отмечает Гари Рольфсон, почетный профессор антропологии из колледжа Уитмена, на момент создания мустатила климат в регионе был значительно влажнее, чем сегодня. Это свидетельствует о том, что мустатил мог иметь духовное значение для людей той эпохи и, возможно, служил местом сбора кочевых групп с завершением сезона дождей.

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Несмотря на эти открытия, окончательное назначение мустатилов остаются открытыми вопросами. Хотя некоторые выдвигают идею о "культе крупного рогатого скота" в этом регионе, находки команды раскопок указывают на то, что кости крупного рогатого скота составляли лишь небольшую часть останков животных, среди которых больше всего было костей коз.

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