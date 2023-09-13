Выращивали за 1500 лет до нашей эры. Обнаружена древняя виноградная косточка в Турции (фото)

В Турции нашли виноградную косточку, возраст которой оценивается примерно в 3 500 лет. Открытие произошло на археологическом объекте Aşağıseyit Höyük (Курган Ашагысеит).

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Это поселение, расположенное в пределах района Чал провинции Денизли, имеет историческое значение, поскольку во 2-м тысячелетии до н. э. оно занимало стратегическую позицию вдоль естественного прохода. Поселение также было укреплено защитными стенами, что подчеркивает его важность в этот период, пишет Arkeonews.

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Широкомасштабные исследования, проведенные в бассейне Верхнего Мендереса, пролили свет на структуру поселений в регионе. В частности, горные и плато демонстрировали уровень плотности заселения, сравнимый с равнинными территориями, а следовательно, имеют значительную археологическую ценность.

Руководит раскопками доцент Эрим Конакчи, сотрудник кафедры археологии Измирского демократического университета. Среди артефактов, раскопанных командой в этом году, наиболее примечательной находкой являются сохранившиеся косточки винограда, возраст которых достигает примерно 3 500 лет.

Археологи обнаружили остатки виноградной косточки, возраст которой оценивается в 3500 лет Фото: АА

Показывая важность этих открытий, Конакчи прокомментировал: "Мы дошли до слоев, которые датируются еще 1600 годом до нашей эры. Поверхностные исследования уже показали, что история этого кургана достигает позднего периода халколита. Кроме того, мы знаем о существовании поселений как в раннем, так и в позднем бронзовом веке. Мы ожидаем дальнейших исследований в ближайшие годы, чтобы углубиться в эти слои".

Конакчи также рассказал, что во время раскопок они обнаружили две отдельные фазы позднего бронзового века, охватывающие период между 12-м и 16-м веками до н. э. Среди находок этих периодов — обнаружение различных сооружений, очагов и печей.

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Говоря о видах растений и сортах семян, использовавшихся в регионе в эпоху эллинизма и поздней бронзы, Конакчи отметил: "Мы получили данные, свидетельствующие о потреблении ячменя и пшеницы. Найдено одно виноградное зернышко, что дало новые знания о потреблении винограда в регионе примерно за 1500 лет до нашей эры. Как вы, возможно, знаете, существует долгая история выращивания винограда и виноделия вдоль западного побережья Анатолии и центральной Анатолии. Мы осознаем решающую роль винограда в межрегиональной торговле. Открытие виноградной косточки согласуется с этим более широким историческим контекстом".

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