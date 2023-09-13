Вирощували за 1500 років до нашої ери. Виявлено древню виноградну кісточку у Туреччині (фото)

У Туреччині знайшли виноградну кісточку, вік якої оцінюється приблизно в 3 500 років. Відкриття відбулося на археологічному об'єкті Aşağıseyit Höyük (Курган Ашагисеїт).

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Це поселення, розташоване в межах району Чал провінції Денізлі, має історичне значення, оскільки у 2-му тисячолітті до н. е. воно займало стратегічну позицію вздовж природного проходу. Поселення також було укріплене захисними стінами, що підкреслює його важливість у цей період, пише Arkeonews.

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Широкомасштабні дослідження, проведені у басейні Верхнього Мендересу, пролили світло на структуру поселень у регіоні. Зокрема, гірські та плато демонстрували рівень щільності заселення, який можна порівняти з рівнинними територіями, а отже, мають значну археологічну цінність.

Керує розкопками доцент Ерім Конакчі, співробітник кафедри археології Ізмірського демократичного університету. Серед артефактів, розкопаних командою цього року, найбільш примітною знахідкою є збережені кісточки винограду, вік яких сягає приблизно 3 500 років.

Археологи виявили залишки виноградної кісточки, вік якої оцінюється в 3500 років Фото: AA

Показуючи важливість цих відкриттів, Конакчі прокоментував: "Ми дійшли до шарів, які датуються ще 1600 роком до нашої ери. Поверхневі дослідження вже показали, що історія цього кургану сягає пізнього періоду халколіту. Крім того, ми знаємо про існування поселень як у ранньому, так і в пізньому бронзовому віці. Ми очікуємо подальших досліджень у найближчі роки, щоб заглибитися в ці шари".

Конакчі також розповів, що під час розкопок вони виявили дві окремі фази пізньої бронзової доби, що охоплюють період між 12-м і 16-м століттями до н. е. Серед знахідок цих періодів — виявлення різноманітних споруд, вогнищ і печей.

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Говорячи про види рослин і сорти насіння, що використовували в регіоні в епоху еллінізму і пізньої бронзи, Конакчі зазначив: "Ми отримали дані, які свідчать про споживання ячменю та пшениці. Знайдено одне виноградне зернятко, що дало нові знання про споживання винограду в регіоні приблизно за 1500 років до нашої ери. Як ви, можливо, знаєте, існує довга історія вирощування винограду та виноробства вздовж західного узбережжя Анатолії та центральної Анатолії. Ми усвідомлюємо вирішальну роль винограду в міжрегіональній торгівлі. Відкриття виноградної кісточки узгоджується з цим ширшим історичним контекстом".

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