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Технологии и наука

Котел для приготовления пищи или водолазный колокол: что на самом деле подняли у побережья Флориды (фото)

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Фото: Melvin Fisher Abt | Таинственный медный "котел" теперь считается водолазным колоколом 17-го века

На протяжении веков дискообразный объект оставался окутан тайной; сначала считалось, что это обычный котел 17-го века. Однако недавние исследования породили новую гипотезу относительно назначения этого предмета.

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Находка оказалась в центре внимания в 1980 году, когда объект обнаружили возле обломков "Санта-Маргариты", затонувшего испанского галеона с сокровищами, потерпевшего крушение в 1622 году во Флоридском проливе. Объект подняли с глубины около 50 метров и сначала считалось, что это большой котел, пишет Ancient Origins.

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Недавно двое морских археологов, Шон Кингсли и Джим Синклер, предположили, что этот объект является частью водолазного колокола 17-го века, который использовали охотники за сокровищами. Из-за открытого дна этих устройств, они наполнялись воздухом, которым водолазы могли дышать.

В последнем выпуске журнала Wreckwatch Magazine представлен детальный анализ, проведенный учеными. Их утверждение основывается на нескольких ключевых наблюдениях. Объект имеет размеры 147 сантиметров в диаметре и демонстрирует особую конструкцию, состоящую из двух медных листов.

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В частности, он имеет прочный ободок, украшенный медными заклепками, окружающими его по периметру. Исследователи утверждают, что его размеры делают предмет непригодным для кулинарного использования, о чем свидетельствует явное отсутствие каких-либо следов обугливания или нагревания.

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Таинственный медный объект, найденный у побережья Флориды
Фото: Mel Fisher Maritime Museum

Исторический фон обнаружения этой находки, — это злополучное путешествие корабля "Санта-Маргарита", затонувшего от урагана во Флоридском проливе в 1622 году, унеся жизни всех 142 членов экипажа. В 1980 году, когда водолазы исследовали затонувшее судно, они наткнулись на металлический предмет.

С тех пор водяная могила "Санта-Маргариты" стала сокровищницей богатств, среди которых золотые слитки, монеты и религиозный реликварий из золота и горного хрусталя, общей стоимостью в миллионы долларов.

Синклер выдвигает интересное предположение, что куполообразный объект вполне может быть верхней частью водолазного колокола, описанного Франсиско Нуньесом Мелианом в 1625 году. Это предположение вполне согласуется с наличием нескольких водонепроницаемых нижних панелей, изготовленных из дерева и кожи. Исторические свидетельства указывают на то, что водолазный колокол происходит от конструкции, созданной в 1606 году испанским изобретателем Херонимо де Аянсом, позже адаптированной для добычи жемчуга в Венесуэле.

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Иллюстрация водолазного колокола, который разработал в 1690 году Эдмонд Галлей
Фото: Wellcome Images / CC BY 4.0

Исследователи предполагают, что этот водолазный колокол 17-го века мог вместить до трех водолазов одновременно и мог быть привязан к судну с помощью воздушного шланга. Подтверждением гипотезы о "водолазном колоколе" является историческая экспедиция Мелиана, во время которой его водолазы подняли с затонувшего корабля значительную добычу — "350 серебряных слитков, тысячи золотых монет и восемь пушек".

Такая огромная добыча придает значительный вес предположению, что водолазный колокол сыграл важную роль в этой операции.

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