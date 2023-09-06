Как скандинавские мореплаватели стали викингами: солнечные вспышки раскрыли их тайны

Викинги остаются увлекательным объектом исторических исследований, окутанным туманом времени. Внезапный переход от земледельцев к путешественникам и мародерам за короткий промежуток времени давно озадачивает ученых.

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Суть вопроса заключается в том, чтобы выяснить, что побудило этих северных жителей к жизни, которая характеризовалась исследованиями и конфликтами. В поисках ответа на этот вопрос недавно появился неожиданный источник — Солнце, пишет IFLScience.

Устойчивый образ викингов как кровожадных воинов в значительной степени сформировался на основе свидетельств из "вторых рук", преимущественно написанных христианскими хронистами, заинтересованными в том, чтобы охарактеризовать их как языческих агрессоров.

Ревизионистский взгляд утверждает, что экспансия и исследования викингов прежде всего мотивированы экономическими причинами, в частности, поиском серебра. Согласно этой теории, викинги были участниками растущих торговых сетей, которые простирались с Ближнего Востока через просторы Киевской Руси.

Это расширение торговых сетей стало результатом роста влияния исламской империи, которая в конце концов помогла соединить Европу с Северной Африкой, Ближним Востоком и даже частями Азии. Однако исследования, проведенные в течение последних нескольких лет, доказывают, что викинги уже создали разветвленные торговые сети за десятилетия до того, как импульсы с Ближнего Востока вызвали дальнейшую экспансию.

В 2021 году Сьорен Синдбек и его команда из Орхусского университета осуществили новаторскую попытку выяснить хронологию ранних путешествий викингов, использовав влияние мощной солнечной вспышки, произошедшей в 775 году нашей эры.

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Это солнечное событие, известное как событие Мияке в честь японского исследователя Фуса Мияке, который обнаружил его в 2012 году, непреднамеренно усовершенствовало методы радиоуглеродного датирования. Применение этой инновации к артефактам, найденным на месте раскопок в Рибе, Дания, ключевом поселении ранних викингов, позволило сделать убедительные выводы.

Предварительные исследования установили наличие постоянных сооружений на этом месте не позднее 720-х годов н. э., что свидетельствует о его роли как процветающего торгового и ремесленного центра. Однако точная датировка оставалась неуловимой до появления события Мияке.

Применив усовершенствованную калибровочную кривую на основе ежегодных образцов, команда смогла идентифицировать доказательства события Мияке в 775 годах до н. э. в одном слое на месте Рибе. Это обеспечило своеобразную хронологическую опорную точку, из которой они могли создать целую последовательность слоев и 140 радиоуглеродных дат вокруг этого года.

Роль солнечной активности как исторического маркера вышла за пределы места Рибе. В 2021 году другая команда исследователей использовала доказательства колоссальной солнечной бури, произошедшей в 992 году н. э., чтобы точно определить время прибытия викингов в Северную Америку.

Время этого нордического присутствия долгое время не поддавалось точному определению, что осложнялось нечеткими археологическими свидетельствами и приукрашенными исландскими сагами, составленными веками позже.

Это исследование установило точную дату прибытия викингов в Северную Америку — 1021 год н. э., что стало древнейшим задокументированным европейским трансатлантическим переходом. Это открытие стало возможным только потому, что доказательства солнечной бури, присутствующей в кольцах деревьев, также можно было идентифицировать в деревянных артефактах, оставленных на местах викингов в Ньюфаундленде.

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