Исчезновение летчицы Амелии Эрхарт: ученые получили данные из обломков ее вероятного самолета (фото)

Таинственное исчезновение Амелии Эрхарт интригует мировую общественность уже почти девять десятилетий. В 1937 году она начала историческую миссию — стать первой женщиной, которая совершила кругосветное путешествие.

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В истории авиации есть множество загадок об исчезновении самолетов. Некоторые из них, как история истребителя, найденного в озере Гурон раскрываются, а некоторые, как история Амелии Эрхарт до сих пор без ответа. Никаких останков женщины или ее штурмана Фреда Нунана так и не найдено, что породило множество фантастических догадок и спекуляций относительно ее смерти, пишет Daily Mail.

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В прошлом году, научная экспертиза обнаружила скрытые буквы и цифры, вытравленные на алюминиевой панели, которую прибило к берегу на острове Никумароро в западной части Тихого океана, недалеко от места, где исчез самолет Эрхарт. Это открытие породило надежду о том, что исследователи стоят на пороге разгадки одной из самых стойких загадок 20-го века. К сожалению, эти предположения не оправдались.

Тщательный анализ подтвердил, что панель была частью самолета, который разбился во время Второй мировой войны, по меньшей мере через шесть лет после исчезновения Эрхарт.

Впрочем, не все еще потеряно. Сейчас новое изображение проходит тщательную криминалистическую экспертизу, что дает новую надежду. Это изображение, сделанное во время экспедиции в Никумароро в 2009 году, похоже, изображает крышку двигателя, погруженную под воду вблизи Никумароро, что потенциально связано с самолетом Эрхарт.

Рик Гиллеспи, исполнительный директор Международной группы по восстановлению исторических самолетов (TIGHAR), которая возглавляет проект "Эрхарт" уже более трех десятилетий, рассказал, что специалист по судебно-медицинской визуализации изучает эту подводную фотографию.

Гиллеспи отметил: "На фотографии есть объект, который похож на обтекатель двигателя Lockheed Electra". Примечательно, что это сходство с обшивкой двигателя и гребным валом оставалось незамеченным в течение многих лет, а точное местоположение не зафиксировано, что затруднило дальнейшие попытки найти этот объект.

Хотя находка крышки двигателя не прояснит судьбу знаменитого авиатора, она может помочь отбросить определенные предположения и поддержать другие, в частности давнее убеждение TIGHAR, что Эрхарт и Нунан приземлились на Никумароро и, в конце концов, встретили там свою гибель.

Доказательства исчезновения Эрхарт: эта карта показывает, где найдены определенные улики в поисках разгадки того, что произошло с известной авиаторшей во время ее кругосветного перелета в 1937 году Фото: MailOnline

Ранее TIGHAR надеялся, что алюминиевая панель, известная как 2-2-V-1, может подтвердить их теорию. Предполагали, что этот объект, обнаруженный в 1991 году, мог быть металлической заплаткой, нанесенной на самолет Эрхарт во время ремонта в Майами во время ее злополучной попытки кругосветного перелета. В прошлом году ученые обнаружили скрытые буквы и цифры, незаметные невооруженным глазом, которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с производственным кодом. Буквы и цифры "D24", "XRO", а также "335" или "385" вытравлены на алюминиевой панели. Это открытие побудило к безумным усилиям, чтобы отследить происхождение этого загадочного текста.

Гиллеспи объяснил: "Наш специалист по судебно-медицинской визуализации Джефф Гликман все еще работает над своим окончательным отчетом, но похоже, что 2-2-V-1 происходит с верхней поверхности крыла самолета Дуглас С-47 времен Второй мировой войны". Тем не менее, эта неудача не отменяет богатства доказательств, подтверждающих присутствие Эрхарт на Никумароро.

В прошлом году ученые обнаружили невидимые для человеческого глаза буквы и цифры (на фото), которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с производственным кодом Фото: Kenan Unlu

Что касается других надписей, то значение рукописных букв "XRO" остается неуловимым, а цифры "335" и "385" озадачивают экспертов. Хотя существует предположение, что эти надписи могут быть парейдолической иллюзией — феноменом, когда человеческий разум находит знакомые паттерны в случайных комбинациях, исследователи считают такое объяснение неправдоподобным из-за маловероятности случайного появления трех последовательных чисел.

К сожалению, это была не единственная неудача на пути к разгадке судьбы Эрхарт. Фрагменты костей, найденные на Никумароро через три года после ее исчезновения, которые впоследствии исчезли, а затем снова появились в музее спустя десятилетия, породили надежды на потенциальное совпадение с авиаторшей. Известный судебный антрополог Эрин Киммерле использовала эти фрагменты для реконструкции женского черепа, который, по ее мнению, мог принадлежать Эрхарт. Однако последующий анализ ДНК, проведенный в Университете Южной Флориды, развеял это предположение.

Несмотря на эти недавние неудачи, Гиллеспи сохраняет оптимистичный взгляд, ссылаясь на научные доказательства, которые "убедительно указывают на то, что Эрхарт был на Никумароро". Эти доказательства включают 57 радиосигналов бедствия в течение пяти дней, которые, вероятно, исходили из самолета Эрхарт; пять пеленгаторов Pan American Airways и Береговой охраны США, сходившихся в Никумароро; и фотографию, на которой изображены обломки шасси самолета Lockheed Electra на рифе Никумароро, сделанную 15 октября 1937 года.

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