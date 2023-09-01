Нерассказанная история из глубин. Обломки истребителя Второй мировой подняли из озера Гурон (фото)

Во время недавней подводной поисковой операции водолазы успешно подняли двигатель истребителя времен Второй мировой войны из ледяных глубин озера Гурон. Этот самолет постигла несчастливая судьба почти восемь десятилетий назад во время обычного тренировочного полета.

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Злосчастный инцидент ознаменовал трагический конец молодого пилота, 22-летнего 2-го лейтенанта Фрэнка Муди. Лейтенант Муди был членом знаменитых "летчиков Таскиги", выдающейся группы афроамериканских военных авиаторов, которые дислоцировались на военной авиабазе в юго-западной окраине озера Гурон. Их задачей было повышение квалификации в авиации, что стало монументальным усилием, учитывая расовую сегрегацию, которая царила в армии Соединенных Штатов в то время, пишет Live Science.

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Летчики Таскиги, которых часто называли "Красные хвосты" из-за ярко выраженной красной краски, украшавшей их самолеты, состояли не только из пилотов, но и из афроамериканских штурманов, бомбардировщиков, механиков, медиков и поваров. Несмотря на их таланты, эти военнослужащие проходили отдельную подготовку и имели отдельные боевые условия.

Более 320 афроамериканских пилотов оттачивали свои навыки на авиабазах вблизи Таскиги в Алабаме, а затем летали на истребителях и бомбардировщиках над Европой. К сожалению, 66 из этих отважных людей погибли в бою.

Уэйн Лусарди, морской археолог штата Мичиган, рассказал о пути летчиков "Таскиги". После получения крыльев многие из них отправились на Селфридж Филд, авиабазу, расположенную за пределами Детройта, для повышения квалификации.

Во время последних погружений этим летом нашли двигатель самолета — почти сплошную металлическую глыбу весом более 550 кг Фото: Courtesy Lake Huron Red Tails Project, Wayne R. Lusardi, 2023

Катастрофическое событие произошло 11 апреля 1944 года во время одного из таких тренировочных полетов, когда самолет Муди P-39 Airacobra на большой скорости упал в озеро Гурон. Расследование показало, что пропеллер военного самолета критически повредили, возможно, в результате выстрела из его собственного оружия.

Лусарди рассказал об исследованиях, которые начали в 2014 году водолазы, поднимавшие затонувшую баржу. Они наткнулись на то, что сначала показалось им обычной автомобильной дверью на дне озера. К их удивлению, это оказался фрагмент от самолета P-39.

Во время злополучного полета Муди видел, как его "Айракобра" мчалась со скоростью более 320 км/ч до столкновения с озером. Обломки сейчас охватывают огромную территорию примерно на расстоянии одной 0,6 километра от берега в южной части озера, погруженные на глубину примерно 10 метров.

Военным самолетом управлял 22-летний Фрэнк Муди, один из "воздушных солдат Таскиги", которые сначала проходили подготовку на аэродромах вблизи Таскиги в Алабаме Фото: Courtesy Lake Huron Red Tails Project, Wayne R. Lusardi, 2023

Водолазы аккуратно извлекли различные компоненты, в частности части фюзеляжа и характерную приборную панель с серийными номерами для идентификации самолета. Они также успешно спасли пропеллер, на котором четко видны следы поражения пулями самого самолета.

Синхронизация вооружения самолета, предназначенная для предотвращения подобных аварий, очевидно, дала сбой, что и привело к трагической гибели.

Последние водолазные экспедиции в течение летних месяцев позволили найти грозный двигатель военного самолета — сплошной металлический блок весом более 550 килограммов. Следующим важным объектом для поиска является пара крыльев длиной 10 метров, которые отделились от фюзеляжа во время катастрофы, но остались целыми и невредимыми.

Муди вылетел на самолете P-39 Bell Airacobra с аэродрома Селфридж близ Детройта. Он упал в озеро Гурон, потому что пули, выпущенные из его пушек, разбили пропеллер Фото: Courtesy Lake Huron Red Tails Project, Wayne R. Lusardi, 2023

После того, как достаточное количество частей военного самолета найдут и отреставрируют, планируется, что он найдет новый дом в Национальном историческом музее летчиков Таскиги в Детройте. Музей находится на стадии планирования специального здания для размещения этого выдающегося артефакта.

Брайан Р. Смит, президент музея, подчеркнул важность Муди с Р-39 для освещения полной истории афроамериканских пилотов и других военнослужащих, которые сыграли решающую роль в военных действиях.

Смит добавил, что в то время как летчики "Таскиги" чествуются за их доблесть и вклад в воздушную войну над Германией во время Второй мировой войны, несчастные случаи, которые постигли их во время тренировок, часто остаются нераскрытыми.

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