Ядро в тандыре. В замке Харпут откопали 2500-летние технологии и старинную кухню

Замок Харпут всегда был символом, представляющим сложный исторический гобелен Анатолии. Расположенный в географическом пространстве Турции, его таинственные стены и руины скрывают множество легенд.

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Недавние археологические исследования постепенно раскрывают эти истории, каждая из которых является фрагментом рассказа, рассказанного через открытие различных артефактов. От находки дворцовой кухни, которой тысячелетия, до тщательно спроектированной цистерны для воды, которой 2 500 лет, совместные усилия археологов и историков тщательно реконструируют эпизоды прошлой эпохи, пишет Ancient Origins.

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Анатолия исторически служила перекрестком для различных империй, торговых путей и культур. Ее стратегическое географическое положение создало перекресток между Восточным и Западным миром, что привело к плавильному котлу традиций, верований и инноваций. Расположенный в самом центре этого исторического перекрестка, замок Харпут олицетворяет это сочетание исторических нарративов.

Исмаил Айтач, руководитель раскопок, поделился: "Замок Харпут с гордостью хранит непрерывное наследие поселения, которое достигает 3000 года до н. э. и просуществовало до 1900-х годов нашей эры. Функционируя как эпицентр жизни в Харпуте, назначение замка выходит за региональные пределы, воплощая в себе множество культурных сокровищ. Возникнув как бывшая военная крепость, он скрывает многочисленные латентные исторические грани, охватывающие потайные ходы, подземные комнаты, валы и сакральные центры".

Одно из замечательных открытий, сделанных во время современных раскопок, это тысячелетняя дворцовая кухня, состоящая из семи печей-тандыров. Эти кулинарные очаги, вместе с остатками горшков, сковородок и разнообразной посуды, создают атмосферу оживленной кухни, которая, вероятно, готовила роскошные пиры для элиты.

Это позволяет заглянуть в повседневную жизнь королевских особ и их придворных, намекая на роскошь гастрономических обычаев, слияние вкусов, сформированных мириадами цивилизаций, переплетающихся в Анатолии.

Последнее дополнение к коллекции находок материализуется в виде сложной цистерны для воды, насчитывающей 2 500 лет существования Фото: Photo courtesy of Eti Bakır

Кроме того, неожиданной находкой на кухне становится пушечное ядро из катапульты. Примечательно, что это совпадает с рассказом историка 13-го века Ибн Биби, который описывает случай во время осады замка сельджукским султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом I в 1234 году, когда пушечное ядро, как сообщается, упало в тандыр. Возникают предположения, что именно это ядро может потенциально совпадать с тем, что описано в рассказе.

Последнее дополнение к коллекции находок материализуется в виде сложной цистерны для воды, насчитывающей 2 500 лет существования, в сопровождении относительно современной металлургической мастерской, созданной около 700 лет назад — относительно недавнее дополнение в большой хронологии этой укрепленной цитадели.

Система распределения воды показывает технологическую утонченность предков обитателей замка. Вода, незаменимая для любого поселения, методично хранилась и распределялась с помощью систем, которые гармонично сочетали функциональность с архитектурной элегантностью.

Власти намерены выставлять и демонстрировать это вековое чудо, показывая его важность не только как исторической реликвии, но и как свидетельство изобретательности древней инженерии.

На протяжении тысячелетий замок Харпут стал свидетелем подъема и упадка различных империй Фото: CC BY-SA 4.0

Чтобы получить полное представление об этих открытиях, необходимо углубиться в контекстный фон замка Харпут. Его стратегическое расположение обеспечивало двойное преимущество — военной твердыни и обсерватории для торговых путей.

В течение тысячелетий замок Харпут стал свидетелем подъема и упадка различных империй, начиная с урартов, которые первыми возвели крепость. Наследие сохранилось в течение римской эпохи, византийского господства, суверенитета Сельджуков и османского правления. Каждая из этих эпох наложила свой отпечаток на замок, изменив его и дополнив его многогранное историческое полотно.

Нынешние археологические исследования помогают глубже понять эти этапы. Открытые артефакты, архитектурные остатки и сооружения, включая вышеупомянутую дворцовую кухню и цистерну для воды, позволяют заглянуть в эволюцию региона, олицетворяя как изменения, так и преемственность, охватывающую тысячелетия.

Исследователи и археологи неустанно продолжают свои кропотливые поиски, и мы с нетерпением ждем потенциальные исторические жемчужины, которые еще может подарить нам замок Харпут. Сегодня он является свидетельством величественного исторического веса Турции, указателем, манящим поклонников истории, ученых и туристов.

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