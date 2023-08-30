Гробница Пакопампа раскрывает необычные обряды древнего Перу: что нашли археологи (фото)

Совместные усилия археологов из Перу и Японии позволили обнаружить интересную археологическую находку: древнюю круглую могилу, расположенную на северных просторах Перу. Ее возраст оценивается примерно в 3 000 лет, возможно, даже больше.

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Найденное место захоронения, которое называют гробницей Пакопампа, содержало останки древнего жреца вместе с ритуальными предметами, которые, как считалось, должны были облегчить его переход в потусторонний мир, пишет Ancient Origins.

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Хуан Пабло Вильянуэва, перуанский археолог, рассказал: "Недавно мы открыли могилу 3000-летней фигуры на археологическом участке Пакопампа".

Он добавил, что жрец был одним из первых религиозных лидеров в Андском регионе, которому на месте захоронения принесли ряд изысканных подношений.

История Пакопампы и захоронение жреца

Археологический памятник Пакопампа, расположенный в провинции Чота в регионе Кахамарка в перуанских Андах, находится примерно в 900 км к северу от Лимы. Это место соответствует доинкской культуре Пакопампа, которая процветала между 1200 и 500 годами до нашей эры.

Центральное место в этом открытии занимает круглая гробница Пакопампа диаметром 3 метра. Небольшая глубина гробницы, простирающаяся лишь на 1 метр под землей, не препятствовала ее защитной роли. Шесть слоев пепла и земли окутывали содержимое захоронения, эффективно защищая его от разрушения.

В ней сохранился скелет древнего жреца. Голова погребенного была ориентирована на юг, а ноги скрещенные, направленные на север. Еще одной особенностью было то, что священник похоронен нетрадиционно — лицом вниз, выбор окутан тайной.

Обнаружение артефактов Пакопампы

Рядом с останками священника по западному периметру гробницы лежала коллекция небольших сферических керамических сосудов, некоторые из которых украшены декоративными элементами. Кроме того, археологи нашли резную костяную лопатку и различные подношения.

Две печати с четкими изображениями — ягуара и человеческого лица — найдены по краям гробницы, спрятанные в верхних слоях пепла и почвы. Эти печати были инструментами для нанесения рисунков на тело священника, символизирующие его роль как важного лидера древней общины.

По современным оценкам, этот жрец жил примерно за 1 000 лет до нашей эры.

Интересно, что это не самые древние останки жреца, найденные на месте Пакопампа. В сентябре 2022 года та же исследовательская группа раскопала еще одну гробницу, в которой находились останки религиозного лидера, что, как полагают, жил около 1200 года до н. э. или раньше.

Этот человек, которого называли "жрецом путуто", получил свое имя благодаря андским духовым инструментам, изготовленным из раковин, известным своим трубным звучанием. Присутствие этих путуто в захоронении свидетельствует об их возможном ритуальном использовании.

Артефакты, раскопанные в гробнице Пакопампа в Перу Фото: Peru’s Ministry of Culture

Раскрыты духовные устои Пакопампы

Расположенное на высоте 2 500 метров среди Андских гор в регионе Кахамарка, место Пакопампа состоит из девяти монументальных сооружений, вытесанных из полированного камня. Этот архитектурный ансамбль считается составной частью более широкого религиозного комплекса.

Кроме сооружений и гробниц недавно откопанных жрецов, раскопки осветили еще три захоронения уважаемых религиозных деятелей. Среди них — "Госпожа Пакопампа", чьи скелетные останки указывают на то, что на момент смерти ей было от 30 до 40 лет.

Ее захоронение, датированное примерно 900 годом до н. э., содержит роскошный набор погребальных вещей, в частности золотые серьги, керамические сосуды и ожерелье из ракушек. Место ее захоронения совпадает с будущим местом расположения церемониального храма.

Наряд всех найденных людей поражал: одну из них украшало тяжелое золотое ожерелье, а возле другой обнаружили черный керамический сосуд, украшенный гравированной фигурой в виде змеи и ягуара.

Благодаря последней находке захоронение получило название "Могила жрецов змея-ягуара". Эпоха их существования примерно датируется 600-700 годами до н. э., что указывает на то, что культ просуществовал несколько веков.

В гробнице Пакопампа в Перу нашли керамические сосуды Фото: Peru’s Ministry of Culture

Все эти открытия, включая круглую гробницу священника, обнаруженную во время раскопок 2023 года, состоялись под эгидой Археологического проекта "Пакопампа". Начатый в 2005 году, он имеет целью получить всестороннее представление о культуре Пакопампа, которая когда-то господствовала в этом перуанском регионе.

Сотрудники из Национального музея этнологии Японии и Перуанского национального университета Сан-Маркос участвуют в проекте, который в 2024 году будет отмечать свой 20-й сезон раскопок.

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