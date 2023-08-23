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Технологии и наука

"Одна из очень богатых провинций": в пещере Инкая обнаружили орудия труда, которым почти 90 тысяч лет

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Фото: İnkaya cave | Во время раскопок в пещере Инкая, на северо-западе Турции, нашли множество следов человеческой жизни, которым примерно 86 000 лет

Во время раскопок на северо-западе Турции нашли множество следов человеческой жизни, демонстрирующих палеолитическое прошлое страны.

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Открытие самой пещеры Инкая произошло в рамках исследования провинций Мугла и Чанаккале, начатого в 2016 году под руководством Исмаила Озера, ученого с кафедры палеоантропологии Анкарского университета. В последующие годы комплексные международные усилия, возглавляемые Дирекцией музея Трои, организовали раскопки, целью которых было выяснение миграционной динамики эпохи палеолита между Анатолией и Балканским полуостровом, пишет Arkeonews.

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Нынешние раскопки, проведенные при поддержке от Турецкого исторического общества, показали, что люди периода среднего палеолита проживали в этом регионе в течение длительного периода времени благодаря наличию кремневого сырья и водных ресурсов.

Профессор Исмаил Озер, сказал: "Свидетельства эпохи палеолита в Чанаккале ранее были ограничены. Благодаря нашим исследованиям стало очевидно, что Чанаккале на самом деле является одной из очень богатых провинций Турции с точки зрения периода палеолита".

Озер отметил, что, большинство археологических исследований в стране проводят на открытых территориях, а в провинциях сейчас ведется очень мало пещерных раскопок.

Доказательства, собранные учеными, показывают плотное человеческое присутствие в этом географическом анклаве. Особого внимания заслуживают артефакты, найденные на восточных склонах пещеры, которым около 86 000 лет.

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Артефакты, найденные во время раскопок, по большей части состоят из кремневых орудий
Фото: İHA

Артефакты, найденные во время раскопок, в основном состоят из кремневых орудий, с заметным отсутствием органических реликвий, таких как человеческие скелеты, кости животных или ботанические остатки — типичных побочных продуктов жизнедеятельности человека. Состав ядра пещеры Инкая, состоящий преимущественно из кремневых пород, является решающим фактором, обусловившим ее выбор в качестве места обитания.

"Зубчатый инструмент, который мы нашли во время раскопок, мог использоваться для целей, подобных сегодняшней пиле. Что касается орудий с рукоятками, то их, возможно, вставляли в ветку дерева или, возможно, в кость или рог с помощью смолы, после утончения ручки орудия. Края будут обработаны, чтобы сделать их функциональными. Эти инструменты могли использоваться для копания почвы или соскабливания кожи животных. Мы определим их конкретные цели в ближайшие годы с помощью микроскопического анализа камней", — рассказал Озер о находках.

Профессор Озер подтвердил, что раскопки в пещере Инкая продолжаются, охватывая как внутреннюю пещеру, так и окружающее поселение под открытым небом, таки увековечивая научное путешествие в далекое прошлое.

Ранее Фокус писал о таинственном народе на территории Мексики. Наконец удалось найти еще несколько их артефактов.