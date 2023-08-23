Таинственный народ в Мексике. Наконец-то удалось найти еще несколько их артефактов (фото)

Во время расширения автомагистрали в Мексике рабочие, которые занимались строительством, наткнулись на большую древнюю стену, возведенную из костей людей и животных.

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Стена длиной примерно 34 м и высотой 7 м является начальным ярусом большей архитектурной композиции, как утверждают эксперты Национального института антропологии и истории Мексики. Внутри стены нашли множество человеческих и животных костей, которые использовали в качестве строительных материалов, пишет Yahoo.

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Во время раскопок на этом месте обнаружено захоронение ребенка, которому, по оценкам экспертов, на момент смерти было от 3 до 5 лет. Вместе с ним нашли тайник с погребальными приношениями, среди которых ожерелье из зеленого камня, звонкие медные колокольчики, элегантные серьги из ракушек, а также исключительный образец керамической трехногой чаши, происхождение которой прослеживается в промежутке между 1000 и 1521 годами — до эпохи испанского завоевания.

Керамическая чаша особенно интригует, поскольку ее форма и композиция открывают окно в господствующую культуру региона в сумерках доиспанской эпохи.

Ребенка похоронили вместе с многочисленными ритуальными вещами, включая ожерелье и керамику Фото: INAH

Исторически этот период засвидетельствовал присутствие тепуцтеков, вымершей этнической группы, которая, по мнению экспертов, населяла эту территорию. Хотя о тепуцтеках сохранилось мало сведений, их название, заимствованное у ацтеков, намекает на их мастерство в обработке меди.

Выяснилось, что тепуцтеки поклонялись божеству по имени Андут, а также богине, образ которой увековечен в скульптурах и наскальных рисунках. Эти недавно найденные артефакты позволяют глубже погрузиться в контуры таинственной культурной среды.

Вместе с ребенком также похоронили уникальную трехногую чашу Фото: INAH

Археологические исследования также обнаружили признаки альтернативного строительного стиля, характеризующегося известняком и лепниной на стенах, который возник в 950-1350 годы. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что обвал и последующий оползень на этом месте вызвали переселение, совпадающее с периодом проживания тепуцтеков в окрестностях.

Эта сокровищница остатков стены и артефактов появилась в пределах штата Герреро, расположенного вдоль западного побережья Мексики, примерно в 220 км к юго-западу от Мехико.

Ранее Фокус писал о центре мезоамериканской цивилизации, который обнаружили археологи.