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Технології та наука

Таємничий народ на теренах Мексики. Нарешті вдалося знайти ще кілька їхніх артефактів (фото)

археологія, історія, Відкриття стародавньої стіни, Доіспанські часи, мексика, Археологічні знахідки, Культура тепуцтеків, Церемоніальні артефакти, Розкопки, Антропологічні дослідження, Культурна спадщина, Історична архітектура
Фото: INAH | Cтіна складалася з людських та тваринних кісток

Під час розширення автомагістралі в Мексиці робітники, які займалися будівництвом, натрапили на велику стародавню стіну, зведену з кісток людей і тварин.

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Стіна завдовжки приблизно 34 м і заввишки 7 м є початковим ярусом більшої архітектурної композиції, як стверджують експерти Національного інституту антропології та історії Мексики. Всередині стіни знайшли безліч людських і тваринних кісток, які використовували як будівельні матеріали, пише Yahoo.

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Під час розкопок на цьому місці виявлено поховання дитини, якій, за оцінками експертів, на момент смерті було від 3 до 5 років. Разом із нею знайшли схованку з поховальними приношеннями, серед яких намисто із зеленого каменю, дзвінкі мідні дзвіночки, елегантні сережки з мушель, а також винятковий зразок керамічної триногої чаші, походження якої простежується у проміжку між 1000 та 1521 роками — до епохи іспанського завоювання.

Керамічна чаша особливо інтригує, оскільки її форма і композиція відкривають вікно в панівну культуру регіону в сутінках доіспанської епохи.

археологія, історія, Відкриття стародавньої стіни, Доіспанські часи, мексика, Археологічні знахідки, Культура тепуцтеків, Церемоніальні артефакти, Розкопки, Антропологічні дослідження, Культурна спадщина, Історична архітектура Fullscreen
Дитину поховали разом із численними ритуальними речами, включаючи намисто та кераміку
Фото: INAH

Історично цей період засвідчив присутність тепуцтеків, вимерлої етнічної групи, яка, на думку експертів, населяла цю територію. Хоча про тепуцтеків збереглося мало відомостей, їхня назва, запозичена в ацтеків, натякає на їхню майстерність в обробці міді.

З'ясувалося, що тепуцтеки поклонялися божеству, на ім'я Андут, а також богині, образ якої увічнений у скульптурах і наскальних малюнках. Ці нещодавно знайдені артефакти дають змогу глибше зануритися в контури таємничого культурного середовища.

археологія, історія, Відкриття стародавньої стіни, Доіспанські часи, мексика, Археологічні знахідки, Культура тепуцтеків, Церемоніальні артефакти, Розкопки, Антропологічні дослідження, Культурна спадщина, Історична архітектура Fullscreen
Разом із дитиною також поховали унікальну триногу чашу
Фото: INAH

Археологічні дослідження також виявили ознаки альтернативного будівельного стилю, що характеризується вапняком і ліпниною на стінах, який виник у 950-1350 роки. Це відкриття підтверджує гіпотезу про те, що обвал і подальший зсув на цьому місці спричинили переселення, що збігається з періодом проживання тепуцтеків в околицях.

Ця скарбниця залишків стіни та артефактів з'явилася в межах штату Герреро, розташованого вздовж західного узбережжя Мексики, приблизно за 220 км на південний захід від Мехіко.

Раніше Фокус писав про центр мезоамериканської цивілізації, який виявили археологи.