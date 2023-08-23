Таємничий народ на теренах Мексики. Нарешті вдалося знайти ще кілька їхніх артефактів (фото)

Під час розширення автомагістралі в Мексиці робітники, які займалися будівництвом, натрапили на велику стародавню стіну, зведену з кісток людей і тварин.

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Стіна завдовжки приблизно 34 м і заввишки 7 м є початковим ярусом більшої архітектурної композиції, як стверджують експерти Національного інституту антропології та історії Мексики. Всередині стіни знайшли безліч людських і тваринних кісток, які використовували як будівельні матеріали, пише Yahoo.

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Під час розкопок на цьому місці виявлено поховання дитини, якій, за оцінками експертів, на момент смерті було від 3 до 5 років. Разом із нею знайшли схованку з поховальними приношеннями, серед яких намисто із зеленого каменю, дзвінкі мідні дзвіночки, елегантні сережки з мушель, а також винятковий зразок керамічної триногої чаші, походження якої простежується у проміжку між 1000 та 1521 роками — до епохи іспанського завоювання.

Керамічна чаша особливо інтригує, оскільки її форма і композиція відкривають вікно в панівну культуру регіону в сутінках доіспанської епохи.

Дитину поховали разом із численними ритуальними речами, включаючи намисто та кераміку Фото: INAH

Історично цей період засвідчив присутність тепуцтеків, вимерлої етнічної групи, яка, на думку експертів, населяла цю територію. Хоча про тепуцтеків збереглося мало відомостей, їхня назва, запозичена в ацтеків, натякає на їхню майстерність в обробці міді.

З'ясувалося, що тепуцтеки поклонялися божеству, на ім'я Андут, а також богині, образ якої увічнений у скульптурах і наскальних малюнках. Ці нещодавно знайдені артефакти дають змогу глибше зануритися в контури таємничого культурного середовища.

Разом із дитиною також поховали унікальну триногу чашу Фото: INAH

Археологічні дослідження також виявили ознаки альтернативного будівельного стилю, що характеризується вапняком і ліпниною на стінах, який виник у 950-1350 роки. Це відкриття підтверджує гіпотезу про те, що обвал і подальший зсув на цьому місці спричинили переселення, що збігається з періодом проживання тепуцтеків в околицях.

Ця скарбниця залишків стіни та артефактів з'явилася в межах штату Герреро, розташованого вздовж західного узбережжя Мексики, приблизно за 220 км на південний захід від Мехіко.

Раніше Фокус писав про центр мезоамериканської цивілізації, який виявили археологи.