"Одна з дуже багатих провінцій": в печері Інкая виявили знаряддя праці, яким майже 90 тисяч років

Під час розкопок на північному заході Туреччини знайшли безліч слідів людського життя, що демонструють палеолітичне минуле країни.

Related video

Відкриття самої печери Інкая відбулося в межах дослідження провінцій Мугла і Чанаккале, розпочатого у 2016 році під керівництвом Ісмаїла Озера, науковця з кафедри палеоантропології Анкарського університету. У наступні роки комплексні міжнародні зусилля, очолювані Дирекцією музею Трої, організували розкопки, метою яких було з'ясування міграційної динаміки епохи палеоліту між Анатолією та Балканським півостровом, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цьогорічні розкопки, проведені за підтримки від Турецького історичного товариства, показали, що люди періоду середнього палеоліту проживали в цьому регіоні протягом тривалого періоду часу завдяки наявності крем’яної сировини та водних ресурсів.

Професор Ісмаїл Озер, сказав: "Свідчень епохи палеоліту в Чанаккале раніше було обмежено. Завдяки нашим дослідженням стало очевидно, що Чанаккале насправді є однією з дуже багатих провінцій Туреччини з погляду періоду палеоліту".

Озер зазначив, що, більшість археологічних досліджень в країні проводять на відкритих територіях, а в провінціях зараз ведеться дуже мало печерних розкопок.

Докази, зібрані науковцями, показують щільну людську присутність у цьому географічному анклаві. На особливу увагу заслуговують артефакти, знайдені на східних схилах печери, яким близько 86 000 років.

Артефакти, знайдені під час розкопок, здебільшого складаються з крем'яних знарядь Фото: İHA

Артефакти, знайдені під час розкопок, здебільшого складаються з крем'яних знарядь, із помітною відсутністю органічних реліквій, таких як людські скелети, кістки тварин або ботанічні рештки — типових побічних продуктів життєдіяльності людини. Склад ядра печери Інкая, що складається переважно з кремінних порід, є вирішальним фактором, що зумовив її вибір як місця проживання.

"Зубчастий інструмент, який ми знайшли під час розкопок, міг використовуватися для цілей, подібних до сьогоднішньої пилки. Що стосується знарядь із рукоятками, то їх, можливо, вставляли в гілку дерева або, можливо, в кістку чи ріг за допомогою смоли, після потоншення ручки знаряддя. Краї будуть оброблені, щоб зробити їх функціональними. Ці інструменти могли використовуватися для копання ґрунту або зішкрібання шкіри тварин. Ми визначимо їхні конкретні цілі в найближчі роки за допомогою мікроскопічного аналізу каменів", — розповів Озер про знахідки.

Професор Озер підтвердив, що розкопки в печері Інкая тривають, охоплюючи як внутрішню печеру, так і навколишнє поселення просто неба, таки увічнюючи наукову подорож у далеке минуле.

Раніше Фокус писав про таємничий народ на теренах Мексики. Нарешті вдалося знайти ще кілька їхніх артефактів.