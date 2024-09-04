Где и когда на самом деле человек приручил лошадь: у ученых появилась новая теория (фото)

Исследователи теперь считают, что одомашнивание лошадей произошло не так, как мы думаем — обнаружено все больше доказательств новой теории.

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За всю историю человечества ни одно животное не оказало более глубокого влияния на человеческие общества, чем лошади. Однако то, когда и как человеку впервые удалось приручить лошадь все еще остается предметом споров. Теперь ученые считают, что обнаружили новые доказательства, которые ставят ведущую теорию под сомнение, пишет Live Science.

Полмиллиона лет назад или даже более ранние предки людей охотились на лошадей, используя деревянные копья. Они использовали кости животных для изготовления инструментов. Около 30 000 лет назад или более древние художники вдохновлялись лошадьми — именно эти животные являются наиболее часто изображаемыми животными в евразийском пещерном искусстве.

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После первого одомашнивания лошади фактически стали основой скотоводческой жизни на пастбищах Внутренней Азии. Более того, ученые полагают, что ключевые скачки в развитии технологий, например, изобретение колесницы седла или стремени, не могли обойтись без лошадей и сделали их основным средством передвижения людей. С помощью морских путешествий эти животные в конечном итоге достигли берегов всех крупных участков суши — даже Антарктиды, но лишь на короткое время.

По мере того как лошади распространялись по земному шару, они изменили экологию, социальные структуры и экономику, причем в невиданных ранее масштабах. И лишь промышленной механизации фактически удалось вытеснить универсальную роль лошадей в обществе.

Из-за того, что лошади сыграли важную роль в истории развития человечества, так важно выяснить когда, почем и как именно лошади были одомашнены. Ученые полагают, что ответ на этот вопрос является ключевым шагом к пониманию мира, в котором мы живем сейчас. Увы, сделать это не так уж просто — ученые до сих пор спорят, как и когда это произошло.

Археозоологические данные, полученные из большого количества костей лошадей четвертого тысячелетия до нашей эры, как будто подтверждают идею о том, что лошади были впервые одомашнены культурой Ботай в Казахстане. Недавние исследования ставят под сомнение эту теорию Фото: The Conversation

Гипотезы одомашнивания лошадей

За десятки лет почти каждое время и место на планете в тот или иной промежуток времени считалось возможной точкой одомашнивания лошадей: предполагалась Европа, Саудовская Аравия, Анатолия, Китай и даже Америка.

Впрочем, ведущей теорией считается индоевропейская гипотеза, или "курганная гипотеза". В ней говорится, что где-то в четвертом тысячелетии до н. э. или ранее жители степей Западной Азии и Черного моря, известные как ямная культура, которые построили большие могильные курганы, называемые курганами, скакали верхом на лошадях.

Исследователи считают, что благодаря лошадям у этих ранних всадников появилась мобильность, которая помогла им катализировать огромные миграции по континенту, распространяя предковые индоевропейские языки и культуры по всей Евразии.

Однако за последние два десятилетия археологи обнаружили множество новых данных, которые теперь ставят ведущую теорию под сомнение. Предполагается, что лошади на самом деле впервые были одомашнены на стоянках Ботайской культуры в Казахстане, где ученые обнаружили большое количество костей лошадей на стоянках, датируемых четвертым тысячелетием до н. э.

Исследователи также обнаружили то, что выглядело как отверстия для столбов ограды — предполагается, что они могли быть частью древних загонов. Они также нашли керамические фрагменты с жирными остатками лошадей, которые, основываясь на измерениях изотопов, по-видимому, откладывались в летние месяцы, когда у домашних лошадей можно было собирать молоко.

Лошади издавна почитались в степях Внутренней Азии, о чем свидетельствуют конские черепа и молитвенные флаги на этом памятнике скаковым лошадям в центральной Монголии Фото: William Taylor

Однако главным неопровержимым доказательством является ряд изменений, обнаруженных на некоторых зубах и челюстных костях лошадей Ботайской породы — они были изношены мундштуком и удилами. Ученые полагают, что совокупность всех этих факторов убедительно указывает на то, что одомашнивание лошадей в Северном Казахстане произошло около 3 500 г. до н. э. Отметим, что это не совсем на родине ямной культуры, но достаточно близко, чтобы не отметать основную гипотезу курганной культуры вовсе.

Доказательства, полученные в разных исследованиях противоречат друг другу, однако ученые считают, что разгадка может быть ближе, чем мы думаем. Геномное исследование 2024 года показывает, что ямные лошади не были предками первых одомашненных лошадей, известных как линия DOM2.

Вместо этого первые лошади DOM2 появляются как раз перед 2000 г. до н. э., намного позже ямных миграций и как раз перед тем, как первые захоронения лошадей и колесниц также появляются в археологических записях.

Таким образом ученые считают, что наиболее правдоподобной выглядит гипотеза о том, что одомашнивание лошадей произошло в черноморских степях. Но гораздо позже, чем того требует курганная гипотеза. Впрочем, ученые признают, что остается еще множество пробелов, которые нам лишь предстоит заполнить.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли доказательства неевропейского происхождения лошадей.