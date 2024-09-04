Де і коли насправді людина приручила коня: у вчених з'явилася нова теорія (фото)

Дослідники тепер вважають, що одомашнення коней відбулося не так, як ми думаємо — виявлено все більше доказів нової теорії.

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За всю історію людства жодна тварина не справила глибшого впливу на людські суспільства, ніж коні. Однак те, коли і як людині вперше вдалося приручити коня, все ще залишається предметом суперечок. Тепер учені вважають, що виявили нові докази, які ставлять провідну теорію під сумнів, пише Live Science.

Півмільйона років тому або навіть більш ранні предки людей полювали на коней, використовуючи дерев'яні списи. Вони використовували кістки тварин для виготовлення інструментів. Близько 30 000 років тому або більше стародавні художники надихалися кіньми — саме ці тварини є тваринами, які найчастіше зображуються в євразійському печерному мистецтві.

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Після першого одомашнення коні фактично стали основою скотарського життя на пасовищах Внутрішньої Азії. Ба більше, вчені вважають, що ключові стрибки в розвитку технологій, наприклад, винахід колісниці сідла або стремена, не могли обійтися без коней і зробили їх основним засобом пересування людей. За допомогою морських подорожей ці тварини зрештою досягли берегів усіх великих ділянок суші — навіть Антарктиди, але лише на короткий час.

У міру того як коні поширювалися земною кулею, вони змінили екологію, соціальні структури та економіку, причому в небачених раніше масштабах. І лише промисловій механізації фактично вдалося витіснити універсальну роль коней у суспільстві.

Через те, що коні відіграли важливу роль в історії розвитку людства, так важливо з'ясувати, коли, чому та як саме коней було одомашнено. Вчені вважають, що відповідь на це питання є ключовим кроком до розуміння світу, в якому ми живемо зараз. На жаль, зробити це не так вже й просто — вчені досі сперечаються, як і коли це сталося.

Археозоологічні дані, отримані з великої кількості кісток коней четвертого тисячоліття до нашої ери, начебто підтверджують ідею про те, що коні були вперше одомашнені культурою Ботай у Казахстані. Недавні дослідження ставлять під сумнів цю теорію Фото: long-covid

Гіпотези одомашнення коней

За десятки років майже кожен час і місце на планеті в той чи інший проміжок часу вважали можливою точкою одомашнення коней: передбачали Європу, Саудівську Аравію, Анатолію, Китай і навіть Америку.

Утім, провідною теорією вважається індоєвропейська гіпотеза, або "курганна гіпотеза". У ній ідеться про те, що десь у четвертому тисячолітті до н. е. або раніше мешканці степів Західної Азії та Чорного моря, відомі як ямна культура, які збудували великі могильні кургани, що називаються курганами, скакали верхи на конях.

Дослідники вважають, що завдяки коням у цих ранніх вершників з'явилася мобільність, яка допомогла їм каталізувати величезні міграції континентом, поширюючи прабатьківські індоєвропейські мови й культури по всій Євразії.

Однак за останні два десятиліття археологи виявили безліч нових даних, які тепер ставлять провідну теорію під сумнів. Передбачається, що коні насправді вперше були одомашнені на стоянках Ботайської культури в Казахстані, де вчені виявили велику кількість кісток коней на стоянках, датованих четвертим тисячоліттям до н. е.

Дослідники також виявили те, що виглядало як отвори для стовпів огорожі — припускається, що вони могли бути частиною стародавніх загонів. Вони також знайшли керамічні фрагменти з жирними залишками коней, які, ґрунтуючись на вимірах ізотопів, мабуть, відкладалися в літні місяці, коли у домашніх коней можна було збирати молоко.

Коней здавна шанували в степах Внутрішньої Азії, про що свідчать кінські черепи і молитовні прапори на цьому пам'ятнику скаковим коням у центральній Монголії Фото: William Taylor

Однак головним неспростовним доказом є низка змін, виявлених на деяких зубах і щелепних кістках коней Ботайської породи — вони були зношені мундштуком і вудилами. Вчені вважають, що сукупність усіх цих чинників переконливо вказує на те, що одомашнення коней у Північному Казахстані відбулося близько 3 500 р. до н. е. Зазначимо, що це не зовсім на батьківщині ямної культури, але досить близько, щоб не відкидати основну гіпотезу курганної культури зовсім.

Докази, отримані в різних дослідженнях суперечать один одному, проте вчені вважають, що розгадка може бути ближчою, ніж ми думаємо. Геномне дослідження 2024 року показує, що ямні коні не були предками перших одомашнених коней, відомих як лінія DOM2.

Натомість перші коні DOM2 з'являються якраз перед 2000 р. до н. е., набагато пізніше ямних міграцій і якраз перед тим, як перші поховання коней і колісниць також з'являються в археологічних записах.

Таким чином учені вважають, що найбільш правдоподібною виглядає гіпотеза про те, що одомашнення коней відбулося в чорноморських степах. Але набагато пізніше, ніж того вимагає курганна гіпотеза. Утім, учені визнають, що залишається ще безліч прогалин, які нам лише належить заповнити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли докази неєвропейського походження коней.