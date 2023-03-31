Змініть історію в підручниках. Вчені знайшли докази неєвропейського походження коней

Континент Північної Америки — це місце, де вперше з'явилися коні. Мільйони років еволюційних змін трансформували коня, перш ніж він став близьким супутником багатьох корінних народів і головним символом Південного Заходу.

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Міжнародна команда з 87 науковців з 66 установ по всьому світу починає детальніше розбирати історію американського коня. Ця робота поєднує міждисциплінарні та міжкультурні дослідження між західною та традиційною наукою корінних народів, пише Phys.org.

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"Коні були частиною нас задовго до того, як інші культури прийшли на наші землі, а ми стали частиною їх", — стверджує вождь племені Оглала Джо Американський Кінь (Joe American Horse), зберігач традиційних знань і співавтор дослідження.

Дослідниця Іветт Біжучий Кінь Коллін (Yvette Running Horse Collin) зв'язалася з професором Людовіком Орландо, науковцем Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS). Їй вдалося захистити докторську дисертацію, присвячену вивченню історії коней на американському континенті.

Досі в цій галузі домінували західні науковці, а голоси корінних народів здебільшого ігнорували. Фахівчиня шукала можливість розробити дослідницьку програму, в якій традиційні науки корінних народів могли б представити та розглянути нарівні із західною наукою.

Одним з основних елементів програми взяли перевірку поширеного наративу, який можна знайти майже в кожному підручнику з історії Америки: чи європейські історичні записи точно відображають історію корінних народів і коней на Великих рівнинах і в Скелястих горах.

Археологічне дослідження стало потужним інструментом для розуміння минулого, а за умови спільної роботи — потужним засобом протидії упередженням, вбудованим в історичні наративи. За останнє десятиліття професор Орландо та його команда генетиків витягли стародавні молекули ДНК, що досі збереглися в археологічних останках, щоб переписати історію одомашнення коня.

Вони секвенували геноми кількох сотень коней, які жили на планеті тисячі років тому, аж до 700 000 років тому. Ця технологія мала б дозволити виявити генетичний склад коней, які жили на Великих рівнинах і в Скелястих горах після контакту з європейцями.

Перше датування зразка коня з пуебло Паако в Нью-Мексико свідчить про те, що корінні жителі використовували коней на рубежі 17-го століття, а можливо й раніше. Пряме радіовуглецеве датування знахідок від південного Айдахо до південно-західного Вайомінгу і північного Канзасу показало, що коні жили на більшій частині Великих рівнин і Скелястих гір на початку 17-го століття, і остаточно до повстання пуебло 1680 року. Очевидно, що найпоширеніший наратив про походження американського коня потребує змін.

Археологічне дослідження стало потужним інструментом для розуміння минулого, а за умови спільної роботи — потужним засобом протидії упередженням, вбудованим в історичні наративи Фото: William T. Taylor

Дані аналізу генома показали, що дослідження коні мали переважно іберійське походження, але не були безпосередньо пов'язані з тими кіньми, які населяли Америку в пізньому плейстоцені понад 12 000 років тому. Так само вони не є нащадками коней вікінгів, попри те, що скандинави заснували поселення на американському континенті до 1021 року.

Археологічні дані показують, що ці домашні коні вже не перебували під винятковим іспанським контролем принаймні до початку 1600-х років і були інтегровані в спосіб життя корінних народів.

Геномний аналіз не лише досліджував розвиток верхової їзди в індіанських племенах на перших етапах американської колонізації. Ці аналізи показали, що колись панівний родовід, знайдений у геномі коней, з часом дедалі більше розмивався.

У майбутньому команда має намір продовжити роботу над історією цього народу в Америці, щоб включити наукові методології, притаманні науковим системам корінних народів, а також зробити більший внесок у вивчення міграційних моделей і впливу на геном зміни клімату. Це дослідження мало вирішальне значення для об'єднання західних і корінних науковців, щоб розпочати справжній діалог та обмін думками.

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