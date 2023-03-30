Знахідка на сотні мільйонів. Хлопчик виявив доісторичні останки молюска

Дев'ятирічний мисливець за скам'янілостями зробив відкриття всього свого життя, коли натрапив на амоніта віком 200 мільйонів років.

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Хлопчик Ілай разом зі своєю сім'єю відпочивав на пляжі Ллантвіт Мейджор у Вейл оф Гламорган, коли помітив скам'янілості молюска у скелі. за словами експертів, розміри амоніта близько 0,3 м в діаметрі, а його збереженість робить його доволі унікальним для цієї місцевості, розповідає BBC News.

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Амоніти — це вимерлі викопні морські головоногі молюски, що існували в палеозої та мезозої (400-66 млн років тому). Їхня особливість полягала зокрема в закрученій у спіраль раковині. Більшість амонітів вільно плавали в товщі води та були хижаками, рідше падальниками. Харчувалися, залежно від виду, планктоном, ракоподібними, рибами.

Маленький археолог ділиться: "Я просто сидів тут, подивився вгору і подумав: "Боже мій, який він великий!". Він має власну колекцію менших скам'янілостей, адже вони йому подобаються через їхню форму та текстуру.

"Це просто круто!" — вважає хлопчик.

Батько Ілая, Гленн Морріс, розповів, що вони з сином часто ходять на полювання за скам'янілостями, але зазвичай роблять це ближче до свого будинку в Суонсі

Ілай має колекцію скам'янілостей у своєму будинку в Суонсі Фото: GLENN MORRIS

Вважається, що скам'янілість, яку знайшов Ілай, на 134 мільйони років старша за 66 мільйонів, які вони з батьком спочатку дали знахідці.

Попри свій дар знаходити доісторичні останки, Ілай не хоче бути палеонтологом, коли виросте.

"Я хочу бути футболістом", — каже він.

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