Знахідка на сотні мільйонів. Хлопчик виявив доісторичні останки молюска
Дев'ятирічний мисливець за скам'янілостями зробив відкриття всього свого життя, коли натрапив на амоніта віком 200 мільйонів років.
Хлопчик Ілай разом зі своєю сім'єю відпочивав на пляжі Ллантвіт Мейджор у Вейл оф Гламорган, коли помітив скам'янілості молюска у скелі. за словами експертів, розміри амоніта близько 0,3 м в діаметрі, а його збереженість робить його доволі унікальним для цієї місцевості, розповідає BBC News.
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Амоніти — це вимерлі викопні морські головоногі молюски, що існували в палеозої та мезозої (400-66 млн років тому). Їхня особливість полягала зокрема в закрученій у спіраль раковині. Більшість амонітів вільно плавали в товщі води та були хижаками, рідше падальниками. Харчувалися, залежно від виду, планктоном, ракоподібними, рибами.
Маленький археолог ділиться: "Я просто сидів тут, подивився вгору і подумав: "Боже мій, який він великий!". Він має власну колекцію менших скам'янілостей, адже вони йому подобаються через їхню форму та текстуру.
"Це просто круто!" — вважає хлопчик.
Батько Ілая, Гленн Морріс, розповів, що вони з сином часто ходять на полювання за скам'янілостями, але зазвичай роблять це ближче до свого будинку в Суонсі
Вважається, що скам'янілість, яку знайшов Ілай, на 134 мільйони років старша за 66 мільйонів, які вони з батьком спочатку дали знахідці.
Попри свій дар знаходити доісторичні останки, Ілай не хоче бути палеонтологом, коли виросте.
"Я хочу бути футболістом", — каже він.
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