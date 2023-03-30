Находка на сотни миллионов. Мальчик обнаружил останки доисторического моллюска

Девятилетний охотник за окаменелостями совершил открытие всей своей жизни, когда наткнулся на аммонита возрастом 200 миллионов лет.

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Мальчик Илай вместе со своей семьей отдыхал на пляже Ллантвит Мейджор в Уэйл оф Гламорган, когда заметил окаменелости моллюска в скале. По словам экспертов, размеры аммонита около 0,3 м в диаметре, а его сохранность делает его достаточно уникальным для этой местности, рассказывает BBC News.

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Аммониты — это вымершие ископаемые морские головоногие моллюски, существовавшие в палеозое и мезозое (400-66 млн лет назад). Их особенность заключалась в частности в закрученной в спираль раковине. Большинство аммонитов свободно плавали в толще воды и были хищниками, реже падальщиками. Питались, в зависимости от вида, планктоном, ракообразными, рыбами.

Маленький археолог делится: "Я просто сидел здесь, посмотрел вверх и подумал: "Боже мой, какой он большой!". Он имеет собственную коллекцию меньших окаменелостей, ведь они ему нравятся из-за их формы и текстуры.

"Это просто круто!" — считает мальчик.

Отец Илая, Гленн Моррис, рассказал, что они с сыном часто ходят на охоту за окаменелостью, но обычно делают это поближе к своему дому в Суонси.

Илай имеет коллекцию окаменелостей в своем доме в Суонси Фото: GLENN MORRIS

Считается, что окаменелость, которую нашел Илай, на 134 миллиона лет старше 66 миллионов, которые они с отцом сначала дали находке.

Несмотря на свой дар находить доисторические останки, Илай не хочет быть палеонтологом, когда вырастет.

"Я хочу быть футболистом", — говорит он.

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