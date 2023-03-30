Находка на сотни миллионов. Мальчик обнаружил останки доисторического моллюска
Девятилетний охотник за окаменелостями совершил открытие всей своей жизни, когда наткнулся на аммонита возрастом 200 миллионов лет.
Мальчик Илай вместе со своей семьей отдыхал на пляже Ллантвит Мейджор в Уэйл оф Гламорган, когда заметил окаменелости моллюска в скале. По словам экспертов, размеры аммонита около 0,3 м в диаметре, а его сохранность делает его достаточно уникальным для этой местности, рассказывает BBC News.
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Аммониты — это вымершие ископаемые морские головоногие моллюски, существовавшие в палеозое и мезозое (400-66 млн лет назад). Их особенность заключалась в частности в закрученной в спираль раковине. Большинство аммонитов свободно плавали в толще воды и были хищниками, реже падальщиками. Питались, в зависимости от вида, планктоном, ракообразными, рыбами.
Маленький археолог делится: "Я просто сидел здесь, посмотрел вверх и подумал: "Боже мой, какой он большой!". Он имеет собственную коллекцию меньших окаменелостей, ведь они ему нравятся из-за их формы и текстуры.
"Это просто круто!" — считает мальчик.
Отец Илая, Гленн Моррис, рассказал, что они с сыном часто ходят на охоту за окаменелостью, но обычно делают это поближе к своему дому в Суонси.
Считается, что окаменелость, которую нашел Илай, на 134 миллиона лет старше 66 миллионов, которые они с отцом сначала дали находке.
Несмотря на свой дар находить доисторические останки, Илай не хочет быть палеонтологом, когда вырастет.
"Я хочу быть футболистом", — говорит он.
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