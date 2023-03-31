Измените историю в учебниках. Ученые нашли доказательства неевропейского происхождения лошадей

Континент Северной Америки — это место, где впервые появились лошади. Миллионы лет эволюционных изменений трансформировали коня, прежде чем он стал близким спутником многих коренных народов и главным символом Юго-Запада.

Related video

Международная команда из 87 ученых из 66 учреждений по всему миру начинает более детально разбирать историю американского коня. Эта работа объединяет междисциплинарные и межкультурные исследования между западной и традиционной наукой коренных народов, пишет Phys.org.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

"Лошади были частью нас задолго до того, как другие культуры пришли на наши земли, а мы стали частью их", — утверждает вождь племени Оглала Джо Американский Лошадь (Joe American Horse), хранитель традиционных знаний и соавтор исследования.

Исследовательница Иветт Бегущая Лошадь Коллин (Yvette Running Horse Collin) связалась с профессором Людовиком Орландо, ученым Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Ей удалось защитить докторскую диссертацию, посвященную изучению истории лошадей на американском континенте.

До сих пор в этой области доминировали западные ученые, а голоса коренных народов в большинстве своем игнорировали. Специалист искал возможность разработать исследовательскую программу, в которой традиционные науки коренных народов могли бы представить и рассмотреть наравне с западной наукой.

Одним из основных элементов программы взяли проверку распространенного нарратива, который можно найти почти в каждом учебнике по истории Америки: европейские исторические записи точно отражают историю коренных народов и лошадей на Великих равнинах и в Скалистых горах.

Археологическое исследование стало мощным инструментом для понимания прошлого, а при совместной работе — мощным средством противодействия предубеждениям, встроенным в исторические нарративы. За последнее десятилетие профессор Орландо и его команда генетиков извлекли древние молекулы ДНК, сохранившиеся до сих пор в археологических останках, чтобы переписать историю одомашнивания лошади.

Они секвенировали геномы нескольких сотен лошадей, живших на планете тысячи лет назад, вплоть до 700 000 лет назад. Эта технология должна позволить выявить генетический код лошадей, живших на Больших равнинах и в Скалистых горах после контакта с европейцами.

Первая датировка образца лошади с пуэбло Паако в Нью-Мексико свидетельствует о том, что коренные жители использовали лошадей на рубеже 17 века, а возможно и раньше. Прямая радиоуглеродная датировка находок от южного Айдахо до юго-западного Вайоминга и северного Канзаса показала, что лошади жили на большей части Великих равнин и Скалистых гор в начале 17-го века, и окончательно до восстания пуэбло 1680 года. Очевидно, что самый распространенный нарратив о происхождении американской лошади нуждается в изменениях.

Археологическое исследование стало мощным инструментом для понимания прошлого, а при совместной работе — мощным средством противодействия предубеждениям, встроенным в исторические нарративы Фото: William T. Taylor

Данные анализа генома показали, что исследования лошади имели преимущественно иберийское происхождение, но не были непосредственно связаны с лошадьми, которые населяли Америку в позднем плейстоцене более 12 000 лет назад. Также они не являются потомками лошадей викингов, несмотря на то, что скандинавы основали поселение на американском континенте до 1021 года.

Археологические данные показывают, что эти домашние лошади уже не находились под исключительным испанским контролем, по крайней мере, до начала 1600-х годов и были интегрированы в образ жизни коренных народов.

Геномный анализ не только исследовал развитие верховой езды в индейских племенах на первых этапах американской колонизации. Эти анализы показали, что когда-то господствующая родословная, найденная в геноме лошадей, со временем все больше размывалась.

В будущем команда намерена продолжить работу над историей этого народа в Америке, чтобы включить научные методологии, присущие научным системам коренных народов, а также внести больший вклад в изучение миграционных моделей и влияние на геном изменения климата. Это исследование имело решающее значение для объединения западных и коренных ученых, чтобы начать подлинный диалог и обмен мнениями.

Ранее Фокус рассказывал о находке на сотни миллионов. Мальчик обнаружил доисторические останки моллюска.

Также мы писали о подлинной древней аномалии. Ученые нашли саблезубого сумчатого, у которого постоянно росли клыки.