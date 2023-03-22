Древняя аномалия. Ученые нашли саблезубого сумчатого, у которого постоянно росли клыки

Древние хищники имели определенные общие черты, которые помогали им добиваться успеха. Однако бывают исключения, которые можно считать аномалиями.

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Ученые из Научно-исследовательского института в Мендосе, Аргентина, смоделировали череп вымершего саблезубого хищника, жившего в Южной Америке. Несмотря на нетипичное строение черепа и расположение глаз, это животное было успешным хищником. Как считают исследователи, эти хищные животные жили 3 миллиона лет назад, сообщают Daily Mail.

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Thylacosmilus, или Thylacosmilus atrox, были сумчатыми животными весом около 100 кг. Их особенностью были большие клыки, такие как у саблезубых тигров. Эти зубы постоянно росли, а их корни уходили в глубину черепа.

Из-за его больших клыков, глаза Thylacosmilus были смещены в стороны, как у коров или лошадей Фото: Jorge Blanco

Сумчатый хищник, смоделированный учеными, жил около трех миллионов лет назад. Через его большие клыки, глаза Thylacosmilus были смещены в стороны, как у коров или лошадей. Несмотря на неудобства, которые создавало такое расположение глаз, он все равно был успешным хищником.

Об этом свидетельствует то, что их рацион на 70% состоял из мяса, поэтому эти животные были "гипермясоедами" и, судя по всему, крайне смертоносными охотниками. В своем исследовании ученые хотели узнать, как эти животные видели окружающий мир и как возникла такая уникальная голова. Интерес родился из-за того, что большинство представителей Sparassodonta, к которому принадлежат Thylacosmilus, имела глаза, направленные вперед, как у современных тигров.

В исследовании Гаяр использовала компьютерную томографию и 3D реконструкцию, чтобы провести анализ черепа животного и сравнить его с черепами других млекопитающих Фото: Wikimedia Commons

"Вы не можете понять организацию черепа Thylacosmilus, не столкнувшись сначала с этими огромными клыками, — сказала аспирантка и ведущий автор исследования Шарлен Гаяр. — Они были не просто большими; они постоянно росли… Это имело последствия, одно из которых заключалось в том, что не было места для орбит в привычном положении мясоеда на передней части лица".

Вы не можете понять организацию черепа Thylacosmilus, не столкнувшись сначала с этими огромными клыками Фото: Wikimedia Commons

В исследовании Гаяр использовала компьютерную томографию и 3D реконструкцию, чтобы провести анализ черепа животного и сравнить его с черепами других млекопитающих. Обычно у хищников из-за строения черепа возникает явление "орбитальной конвергенции", заключающееся в том, что глаза расположены спереди и поле зрения каждого глаза перекрывается примерно на 65%. Благодаря этому они могут более точно определять положение добычи в пространстве, воспринимая мир трехмерным, другими словами, воспринимая глубину "кадра".

Что касается Thylacosmilus, то у этого вида орбитальная конвергенция составляет только 35%, чего недостаточно для успешной конкуренции во время охоты. Однако у этого хищника развилась другая особенность, которая ему помогала.

"Он смог компенсировать то, что его глаза были сбоку от головы, немного выдвинув свои орбиты наружу и ориентировав их почти вертикально, чтобы максимально увеличить перекрытие полей зрения, — сказала соавтор доктора Аналия Форасиепи. — Несмотря на то, что его орбиты не были удобны для 3D-видение, он мог достичь примерно 70 процентов перекрытия поля зрения — очевидно, достаточно, чтобы сделать его успешным активным хищником".

Thylacosmilus, или Thylacosmilus atrox, были сумчатыми животными весом около 100 кг и их особенностью были большие клыки, такие как у саблезубых тигров Фото: Wikimedia Commons

Как считают исследователи, этого хищника можно считать аномалией, однако при всем этом он успешно охотился и выживал одно время Фото: Wikimedia Commons

Соавтор Росс МакФи, старший куратор Американского музея естественной истории, сказал: "Странная ориентация орбит в Thylacosmilus на самом деле является морфологическим компромиссом между основной функцией черепа, которая заключается в содержании и защите мозга и органов чувств и дополнительная функция, уникальная для этого вида достаточно места для развития огромных клыков".

Кроме этого, для защиты глаз от находившихся рядом жевательных мышц хищник имел костную структуру сбоку от глазных впадин. Все эти модификации облегчили охоту для животных. Как считают исследователи, этого хищника можно считать аномалией, однако при всем этом он успешно охотился и выживал одно время.

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