Как в "Властелине колец": найден вымерший вид орлов с гигантскими крыльями

Гигантские животные всегда вызывают восторг своим могуществом, и птицы не являются исключением из правила. Благодаря новым исследованиям список гигантов пополнился новым экземпляром, правда, вымершим.

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Согласно новому исследованию, вымершие хищные птицы имели сходство с орлами, которых придумал Толкин в своем "Властелине колец". Хотя они не были столь крупными, пернатые, вероятно, могли бы поднять ребенка или хоббита, сообщают Live Science.

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Новый вид, получивший название "Dynatoaetus gaffae" или же орел Гаффа, описан на основе окаменелостей, найденных между 1959 и 2021 годами в Южной Австралии. Опираясь на кости крыльев, ног, грудной клетки, черепа и когти, ученые определили, что эти птицы имели невероятный размах крыльев — целых 3 метра, а их когти достигали длины 30 сантиметров.

"Это было огромно", — сказал соавтор исследования Тревор Уорти, палеонтолог из позвоночных из Университета Флиндерса в Австралии.

Исследователь добавил, что этот вид жил от 50 000 до 700 000 лет назад и, вероятно, был самым большим среди орлов на планете в то время.

Тогда Австралия была домом для разных огромных животных, включая больших нелетающих птиц, варанов, сумчатых медведей и гигантских кенгуру. Исследователи полагают, что орел Гаффа мог охотиться на детенышей или больных представителей этих видов. Такая добыча была бы размером как современный западный серый кенгуру, вырастающий около 1,3 метра в высоту. Согласно книгам "Властелина колец", хоббиты имели рост около 1 метра, так что теоретически орлы могли перевозить хоббитов… в лучшем случае.

Орел Гаффа имеет форму тела подобную орлам из рода Spilornis, самый большой из которых, филиппинский орел, охотится на обезьян, лемуров и летучих мышей, а также на молодых свиней и оленей Фото: Wikimedia Commons

Орел Гаффа имеет форму тела подобную орлам из рода Spilornis, самый большой из которых, филиппинский орел, охотится на обезьян, лемуров и летучих мышей, а также на молодых свиней и оленей. Этот вид имеет большие и мощные ноги как для своего размера, что позволяет атаковать и забирать большую добычу. Такие же свойства, судя по выявленным окаменелости, имел и австралийский гигант.

Это не единственный древний орел, обнаружений в Австралии за последние годы. В 2021 году исследователи обнаружили Archaehierax sylvestris, ранее неизвестный вид, который, вероятно, охотился на больших коал примерно 25 миллионов лет назад.

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