Як у "Володарі перснів": знайдено вимерлий вид орлів з гігантськими крилами

Гігантські тварини завжди викликають захват своєю могутністю, й птахи не є винятком з правила. Завдяки новим дослідженням список гігантів поповнився новим екземпляром, щоправда, вимерлим.

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Згідно з новим дослідженням, вимерлі хижі птахи мали схожість з орлами, яких вигадав Толкін у своєму "Володарі перснів". Хоча вони не були настільки великими, пернаті, ймовірно могли б підняти дитину чи гобіта, повідомляють Live Science.

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Новознайдений вид, що отримав назву "Dynatoaetus gaffae" або ж орел Гаффа, описаний на основі скам’янілостей, знайдених між 1959 і 2021 роками у Південній Австралії. Спираючись на кістки крил, ніг, грудної клітки, черепа та кігті, вчені визначили що ці птахи мали неймовірний розмах крил — цілих 3 метри, а їхні кігті сягали довжини 30 сантиметрів.

"Це було величезно", — сказав співавтор дослідження Тревор Ворті, палеонтолог з хребетних з Університету Фліндерса в Австралії.

Дослідник додає, що цей вид жив від 50 000 до 700 000 років тому і, ймовірно, був найбільшим серед орлів на планеті в той час.

Тоді Австралія була домом для різних величезних тварин, включаючи великих нелітаючих птахів, варанів, сумчастих ведмедів та гігантських кенгуру. Дослідники вважають, що орел Гаффа міг полювати на дитинчат чи хворих представників цих видів. Така здобич була б розміром як сучасний західний сірий кенгуру, який виростає близько 1,3 метра у висоту. Згідно з книгами "Володаря перснів", гобіти мали зріст близько 1 метра, тож теоретично орли могли перевозити гобітів… в кращому випадку.

Орел Гаффа має форму тіла подібну до орлів із роду Spilornis, найбільший з яких, гарпія філіпінська, полює на мавп, лемурів і кажанів, а також на молодих свиней та оленів Фото: Wikimedia Commons

Орел Гаффа має форму тіла подібну до орлів із роду Spilornis, найбільший з яких, гарпія філіпінська, полює на мавп, лемурів і кажанів, а також на молодих свиней та оленів. Цей вид має великі та потужні ноги як для свого розміру, що дозволяє їм атакувати та забирати велику здобич. Такі ж властивості, судячи з виявлених скам’янілостей, мав і австралійський гігант.

Це не єдиний стародавній орел, який виявили в Австралії за останні роки. У 2021 році дослідники знайшли Archaehierax sylvestris, раніше невідомий вид, який, ймовірно, полював на великих коал приблизно 25 мільйонів років тому.

Раніше Фокус розповідав про те, як вчені планують воскресити вимерлого птаха Додо. Якщо в них вийде, то це буде першим відродженням зниклого виду.

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