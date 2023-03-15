Бедный додо. Ученые рассказали, как собираются воскресить вымершую птицу

Додо — нелетающая вымершая птица высотой около метра и весом 20 кг. Именно его гибель впервые сформировало мнение, что человек способен повлечь за собой вымирание животных.

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Впервые европейцы встретились с птицами додо, или дронтами, на Маврикии. Однако в течение столетия после своего открытия этот вид вымер. О них рассказывает Ancient Origins.

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Дронты были нелетающими лесными птицами, похожими на гигантских земляных голубей, эндемиками Маврикия. На этом острове до прибытия португальцев в 1500-е годы не было ни одного человеческого поселения. Исследователи полагают, что эти птицы возникли миллионы лет назад в Юго-Восточной Азии, но после поднятия уровня моря существовали обособленно.

Кроме того, эти птицы остаются загадочными. Поскольку существует ограниченное количество останков и ненаучные описания и рисунки, найденные в журналах кораблей, ученые до сих пор не уверены в их внешнем виде. Благодаря отсутствию естественных хищников они эволюционировали к большим, тяжелым и нелетающим — до метра высотой и 20 килограммов весом.

К сожалению, они не боялись людей, а также не смогли убежать от голодных португальских моряков, прозвавших их додо, что означает "дураки".

Последнего живого дронта заметили в конце 1600-х годов. И хотя он заинтересовал людей того времени, в течение 18-го века этот вид считали глупыми вымышленными существами, поселившимися на страницах мифологии среди единорогов и русалок. К сожалению, обвинение жертв в собственном жестоком обращении и преждевременной смерти было постоянным явлением в колониальной истории.

Останки дронта, выставленные в Оксфордском музее естествознания, стали вдохновением для персонажа Алисы Фото: Oxford University Museum of Natural History

Благодаря Льюису Кэрролу, настоящее имя которого Чарльз Латвидж, дронт стал популярен. Писатель часто посещал Оксфордский музей естествознания, где хранится единственный экземпляр мягких тканей птицы — Оксфордский дронт. Позже он создал персонажа для своей знаменитой книги "Приключения Алисы в стране чудес" в 1865 году. Некоторые считают, что додо был олицетворением самого автора, ведь поскольку из-за своего заикания он представлялся как "до-до-доджерсон".

Впоследствии этот персонаж привлек внимание к первому признанному антропогенному вымиранию животных. Исследователи считают, что эта вымершая птица исчезла из-за чрезмерной охоты и уничтожения среды обитания.

Кроме этого, сами дронт очень медленно размножались, откладывая только одно яйцо за раз. Это также придавало уязвимости этим несчастливым птицам.

Бет Шапиро и Бен Ламм объявили о планах воскресить культового дронта, или Raphus cucullatus, которого в последний раз видели в 17 веке Фото: Colossal Biosciences

Грустная история Додо, а также причастность человека к самому вымиранию животных, вдохновило ученых воскресить дронта. В январе 2023 года техасская компания по редактированию генов Colossal Biosciences объявила, что намерена вернуть к жизни вымершую как дронт птицу с помощью древнего секвенирования ДНК, редактирования генов и синтетической биологии.

Это считается первым возрождением птиц. Ранее компания планировала также воскресить величайшего мамута.

И хотя находятся критики "возвращение к жизни" и называют это "сказочной наукой", эти инициативы повышают осведомленность и финансирование исчезающих видов и исследований, направленных на их сохранение.

Возможно, именно возрождение додо, являющегося синонимом к вымиранию, станет тем крайне необходимым символом надежды на светлое будущее.

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