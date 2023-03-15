Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Бедный додо. Ученые рассказали, как собираются воскресить вымершую птицу

нелетающая птица, додо, дронт, исследование, вымирание, вымирание животных
Фото: Pinterest | Додо — нелетающая вымершая птица высотой около метра и весом 20 кг

Додо — нелетающая вымершая птица высотой около метра и весом 20 кг. Именно его гибель впервые сформировало мнение, что человек способен повлечь за собой вымирание животных.

Related video

Впервые европейцы встретились с птицами додо, или дронтами, на Маврикии. Однако в течение столетия после своего открытия этот вид вымер. О них рассказывает Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Дронты были нелетающими лесными птицами, похожими на гигантских земляных голубей, эндемиками Маврикия. На этом острове до прибытия португальцев в 1500-е годы не было ни одного человеческого поселения. Исследователи полагают, что эти птицы возникли миллионы лет назад в Юго-Восточной Азии, но после поднятия уровня моря существовали обособленно.

Кроме того, эти птицы остаются загадочными. Поскольку существует ограниченное количество останков и ненаучные описания и рисунки, найденные в журналах кораблей, ученые до сих пор не уверены в их внешнем виде. Благодаря отсутствию естественных хищников они эволюционировали к большим, тяжелым и нелетающим — до метра высотой и 20 килограммов весом.

К сожалению, они не боялись людей, а также не смогли убежать от голодных португальских моряков, прозвавших их додо, что означает "дураки".

Последнего живого дронта заметили в конце 1600-х годов. И хотя он заинтересовал людей того времени, в течение 18-го века этот вид считали глупыми вымышленными существами, поселившимися на страницах мифологии среди единорогов и русалок. К сожалению, обвинение жертв в собственном жестоком обращении и преждевременной смерти было постоянным явлением в колониальной истории.

нелетающая птица, додо, дронт, исследование, вымирание, вымирание животных, останки Fullscreen
Останки дронта, выставленные в Оксфордском музее естествознания, стали вдохновением для персонажа Алисы
Фото: Oxford University Museum of Natural History

Благодаря Льюису Кэрролу, настоящее имя которого Чарльз Латвидж, дронт стал популярен. Писатель часто посещал Оксфордский музей естествознания, где хранится единственный экземпляр мягких тканей птицы — Оксфордский дронт. Позже он создал персонажа для своей знаменитой книги "Приключения Алисы в стране чудес" в 1865 году. Некоторые считают, что додо был олицетворением самого автора, ведь поскольку из-за своего заикания он представлялся как "до-до-доджерсон".

Впоследствии этот персонаж привлек внимание к первому признанному антропогенному вымиранию животных. Исследователи считают, что эта вымершая птица исчезла из-за чрезмерной охоты и уничтожения среды обитания.

Кроме этого, сами дронт очень медленно размножались, откладывая только одно яйцо за раз. Это также придавало уязвимости этим несчастливым птицам.

нелетающая птица, додо, дронт, исследование, вымирание, вымирание животных, останки Fullscreen
Бет Шапиро и Бен Ламм объявили о планах воскресить культового дронта, или Raphus cucullatus, которого в последний раз видели в 17 веке
Фото: Colossal Biosciences

Грустная история Додо, а также причастность человека к самому вымиранию животных, вдохновило ученых воскресить дронта. В январе 2023 года техасская компания по редактированию генов Colossal Biosciences объявила, что намерена вернуть к жизни вымершую как дронт птицу с помощью древнего секвенирования ДНК, редактирования генов и синтетической биологии.

Это считается первым возрождением птиц. Ранее компания планировала также воскресить величайшего мамута.

И хотя находятся критики "возвращение к жизни" и называют это "сказочной наукой", эти инициативы повышают осведомленность и финансирование исчезающих видов и исследований, направленных на их сохранение.

Возможно, именно возрождение додо, являющегося синонимом к вымиранию, станет тем крайне необходимым символом надежды на светлое будущее.

Ранее Фокус рассказывал о доисторическом насекомом, которое считали мертвым. Однако, к большому счастью, оно оказалось живим.

Также мы писали об удивительных наскальных рисунках, на которых изображены единороги. Исследователи решили разобраться, существовали ли эти мифические существа на самом деле.