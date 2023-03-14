Единорогов рисовали еще до нашей эры: ученые изучают странные наскальные рисунки

Единорог считается мифическим существом, которое символизирует добродетель и невинность, а его первые изображения встречаются в 4 ст. до н.э. на печатях из древних городов долины Инда.

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Обычно доисторические пещерные рисунки помогают исследователям идентифицировать древних животных и существ, когда-то сосуществовавших с предками человека. Однако на некоторых наскальных рисунках в Южной Африке изображены однорогие звери. Они, вероятно, изображают единорогов, а когда-то разжигали охоту на этих мифических существ. Исследователи до сих пор разбираются, что именно эти произведения искусства означают, пишет IFLScience.

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Дэвид Вителсон рассказывает, что для африканцев в эпоху колониализма было "привычным делом" искать единорогов. Мечтая о вознаграждении, европейцы отправлялись на поиски однорогих лошадей, наслушавшись рассказов местных коренных жителей о существовании таких существ.

Эта страсть берет свое начало в 1797 году. Тогдашний генеральный бухгалтер государственных счетов на мысе Доброй Надежды Джон Барроу опубликовал эскиз единорога, который, по его словам, удалось извлечь из пещерного рисунка на берегу реки Тарка. Несмотря на невероятный фурор, нашлись циники, которые считали это животное носорогом, "загубившим" свой рог, или же изображенный так, чтобы один из них заслонял другой.

Недавно исследователи обнаружили сходство, присущее единорогу Барроу и западному стилю изображения этих мифических существ, чем на аутентичных существ из Южной Африки. Иными словами, оригинальный пещерный рисунок, вероятно, совсем не похож на копию, опубликованную бухгалтером, если он вообще существовал.

Однако появлялось все больше местных сообщений, описывавших существ, похожих на единорогов. Однажды в 1804 году миссионер Иоганнес Теодорус ван дер Кемп записал показания очевидца, где речь идет о "очень диком животном... с одним рогом, расположенным на лбу, очень длинным".

Вителсон изучил эти сообщения и описания. Он пришел к выводу, что южноафриканские единороги обычно описывались с полосами. Иногда называли их "камма", что созвучно со словом коренных жителей Капской провинции, означающим "вода".

Также исследователь подробнее изучил однорогое животное, изображенное на наскальном рисунке в пещере Южной Африки, и обнаружил, что оно больше похоже на мифических "животных дождя", которые, по преданию, были полосатыми и имели один рог.

В конце концов, все сводится к тому, что "югоафриканский единорог" на самом деле является еще одной формой "животных дождя".

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