Єдинорогів малювали ще до нашої ери: вчені вивчають дивні наскельні малюнки

Єдиноріг вважається міфічною істотою, яка символізує доброчесність та невинність, а його перші зображення зустрічаються у 4 ст. до н.е. на печатках із древніх міст долини Інду.

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Зазвичай доісторичні печерні малюнки допомагають дослідникам ідентифікувати древніх тварин та істот, які колись співіснували з предками людини. Однак на деяких наскельних малюнках у Південній Африці зображені однорогі звірі. Вони, ймовірно, зображують єдинорогів, а колись розпалювали полювання на цих міфічних істот. Дослідники й досі розбираються, що саме ці витвори мистецтва означають, пише IFLScience.

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Девід Вітелсон розповідає, що для африканців в епоху колоніалізму було "звичною справою" шукати єдинорогів. Мріючи про винагороду, європейці вирушали на пошуки однорогих коней, наслухавшись розповідей місцевих корінних жителів про існування таких істот.

Ця пристрасть бере свій початок у 1797 році. Тодішній генеральний бухгалтер державних рахунків на мисі Доброї Надії Джон Барроу опублікував ескіз єдинорога, який, за його словами, вдалося взяти з печерного малюнка на березі річки Тарка. Попри неймовірний фурор, знайшлися циніки, які вважали цю тварину носорогом, що "загубив" свій ріг, або ж зображений так, щоб один з них затуляв інший.

Нещодавно дослідники знайшли схожість, притаманну єдинорогу Барроу і західному стилю зображення цих міфічних істот, аніж на автентичних істот з Південної Африки. Інакше кажучи, оригінальний печерний малюнок, ймовірно, зовсім не схожий на копію, опубліковану бухгалтером, якщо він взагалі існував.

А проте з'являлося все більше місцевих повідомлень, які описували істот, схожих на єдинорогів. Якось у 1804 місіонер Йоганнес Теодорус ван дер Кемп записав свідчення очевидця, де йдеться про "дуже дику тварину … з одним рогом, розташованим на лобі, дуже довгим".

Вітелсон дослідив ці повідомлення та описи. Він дійшов висновку, що південноафриканських єдинорогів зазвичай описували зі смугами. Іноді називали їх "камма", що співзвучно зі словом корінних жителів Капської провінції, яке означає "вода".

Також дослідник детальніше вивчив однорогу тварину, зображену на наскельному малюнку в печері Південної Африки, та виявив, що вона більше схожа на міфічних "тварин дощу", які, за переказами, були смугастими і мали один ріг.

Зрештою все зводиться до того, що "південноафриканський єдиноріг" насправді є ще однією формою "тварин дощу".

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