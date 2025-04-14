Попугай застрял на дереве и "посылал" людей, пока ему не дали пачку сигарет (фото)

В шведском Гетеборге спасатели столкнулись с необычной ситуацией, когда пришлось снимать с дерева попугая, который "отблагодарил" их за заботу нецензурной бранью. Парадоксально, но выманить птицу удалось с помощью пачки сигарет.

Related video

О курьезном случае сообщает издание Daily Star.

Экзотический пернатый застрял на высоте 5-7 метров на дереве и не мог спуститься в течение нескольких часов, вызвав беспокойство у своего владельца.

Спасательная служба, находившаяся неподалеку, оперативно откликнулась на просьбу о помощи. По словам участника операции Дэнни Мауша, попугай намеренно выбрал самую тонкую ветку, которую только смог найти, чтобы люди до него не добрались.

Все присутствующие были удивлены

"Когда мы попытались помочь, реакция птицы была, мягко говоря, неожиданной", — рассказал Мауш. Попугай ответил спасателям фразой "Да пошли вы ***", что очень удивило всех присутствующих.

После многочисленных неудачных попыток бригаде в конце концов удалось выманить домашнего любимца с дерева с помощью пачки сигарет. Впрочем, имеет ли своенравная птица пристрастие к курению, пока никем не подтверждено.

Экзотический пернатый застрял на высоте 5-7 метров Фото: Jam Press

Несмотря на словесные оскорбления, во время спасательной операции попугай вел себя относительно мирно. Однако, как сообщают местные издания, птица все же клюнула своего владельца, когда тот пытался ей помочь.

Такое было впервые

Дэнни Мауш добавил, что спасение животных на самом деле не входит в задачи пожарной службы, но они рады помочь, когда есть время и возможность. Вся операция длилась с 16:00 до 22:00.

"Мы привыкли спасать котов с деревьев, но ругающийся попугай — это впервые в моей практике", — признался один из спасателей.

Попугая уже вернули владельцу, который пообещал присматривать за своим разговорчивым любимцем внимательнее.

Напомним, ранее Фокус сообщал о пяти попугаях из Линкольнширского парка дикой природы в Великобритании, которые прославились своей привычкой ругаться на посетителей. В 2020 году их даже пришлось временно изолировать от публики. Похоже, недавно сотрудники парка нашли другой подход к исправлению поведения этих разговорчивых птиц.

Также мы делились забавным видео, на котором 84-летний попугай по кличке Коко заснул прямо на диване. Птица выглядела крайне измотанной — вероятно, после долгой ночи — и едва держала глаза открытыми, удобно устроившись на мягкой мебели.