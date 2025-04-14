Папуга застряг на дереві та "посилав" людей, поки йому не дали пачку сигарет (фото)

У шведському Гетеборзі рятувальники зіткнулися з незвичайною ситуацією, коли довелося знімати з дерева папугу, який віддячив їм за турботу нецензурною лайкою. Парадоксально, але виманити птаха вдалося за допомогою пачки сигарет.

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Про курйозний випадок повідомляє видання Daily Star.

Екзотичний пернатий застряг на висоті 5-7 метрів на дереві та не міг спуститися впродовж кількох годин, викликавши занепокоєння у свого власника.

Рятувальна служба, що перебувала неподалік, оперативно відгукнулася на прохання про допомогу. За словами учасника операції Денні Мауша, папуга навмисно обрав найтоншу гілку, яку тільки зміг знайти, що люди до нього не дісталися.

Усі присутні здивувались

"Коли ми спробували допомогти, реакція птаха була, м'яко кажучи, несподіваною", — розповів Мауш. Папуга відповів рятувальникам фразою "Та пішли ви ***", що дуже здивувало всіх присутніх.

Після численних невдалих спроб бригаді врешті-решт вдалося виманити домашнього улюбленця з дерева за допомогою пачки сигарет. Втім, чи має норовливий птах пристрасть до куріння, поки ніким не підтверджено.

Екзотичний пернатий застряг на висоті 5-7 метрів Фото: Jam Press

Попри словесні образи, під час рятувальної операції папуга поводився відносно мирно. Однак, як повідомляють місцеві видання, птах все ж клюнув свого власника, коли той намагався йому допомогти.

Таке було вперше

Денні Мауш додав, що рятування тварин насправді не входить до завдань пожежної служби, але вони раді допомогти, коли є час і можливість. Вся операція тривала з 16:00 до 22:00.

"Ми звикли рятувати котів з дерев, але лайливий папуга — це вперше в моїй практиці", — зізнався один із рятувальників.

Папугу вже повернули власнику, який пообіцяв наглядати за своїм балакучим улюбленцем уважніше.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про п’ятьох папуг із Лінкольнширського парку дикої природи у Великій Британії, які прославилися своєю звичкою лаятися на відвідувачів. У 2020 році їх навіть довелося тимчасово ізолювати від публіки. Схоже, нещодавно співробітники парку знайшли інший підхід до виправлення поведінки цих говірких птахів.

Також ми ділилися кумедним відео, на якому 84-річний папуга на прізвисько Коко заснув просто на дивані. Птах виглядав вкрай змореним — ймовірно, після довгої ночі — і ледь тримав очі відкритими, зручно влаштувавшись на м’яких меблях.