Во время ремонта дома женщина наткнулась на жуткую находку: что ее испугало (видео)

Во время ремонта дома иногда кто-то находит странные записки или уникальные сокровища, оставленные предыдущими жильцами. Однако во время ремонта дома Джордан Эшли в своем старом дымоходе обнаружила жуткую находку — небольшой предмет, похожий на человеческий зуб.

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Своей историей женщина поделилась в TikTok. Она рассказала, что в ее столовой ремонтируют дымоход и однажды Джордан наткнулась на странный предмет.

Сначала она считала, что это строительный материал. Лишь позже женщина поняла, чем на самом деле является эта находка.

"Я нашла зуб у себя дома, и я думаю, что это человеческий зуб. Я не совсем понимаю, что делать. Мне надо вызвать полицию?", — говорит Джордан в видео.

Женщина рассказала, что на крышу дома регулярно садятся галки. Птица могла каким-то образом найти зуб в другом месте, однако принести к Джордан домой и впустить через дымоход. Эшли считает, что таким образом странная находка могла попасть к ней в дом.

В комментариях люди давали Эшли разные советы. Некоторые рекомендовал женщине вызвать полицию. Другие же утверждали, что зубы раньше использовали как защиту от потусторонних сил.

Напомним, недавно молодая пара купила "худший дом на улице" 1920-х годов, где уже давно не было ремонта и никто не жил. В TikTok они поделились всеми этапами трансформации помещения и собрали большое количество просмотров и реакций.

Добавим, что в Центральной Пенсильвании (США) Тайлер Боулдин случайно стал владельцем старинного дома 1830 года, приняв участие в аукционе на Хэллоуин 2020 года. По его расчетам реконструкция должна была занять год, однако растянулась на четыре.