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МирФан

Мужчина "случайно" купил особняк 19 века и сделал из него роскошное жилье (фото)

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Фото: realtor.com | Мужчина признался, что у него сформировалась "эмоциональная привязанность" к этой собственности

Тайлер Боулдин принял участие в торгах и, неожиданно для себя, победил. Вместе с женой он стал владельцем старинного дома, ремонт которого занял четыре года.

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Житель США Тайлер Боулдин случайно стал владельцем старинного дома 1830 года в Центральной Пенсильвании, приняв участие в аукционе на Хэллоуин 2020 года. Первоначально он рассчитывал, что реконструкция займет год, но работы растянулись на целых четыре, превратившись в масштабный и уникальный проект. Об этом пишет Realtor.

Боулдин никогда ранее не занимался подобными проектами и не был инвестором в недвижимость. Тем не менее, он решил испытать удачу и вступил в борьбу за дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами, который продавался за стартовую цену в 200 000 долларов. В ходе торгов он случайно превысил свой бюджет, сделав ставку в 460 000 долларов, после чего и стал новым владельцем поместья Forge House.

Мужчина случайно купил особняк, случайно купил дом, старинный дом, владелец дома, аукцион, покупка недвижимости, ремонт, долгий ремонт Fullscreen
Мужчина неожиданно стал обладателем дома 1830 года
Фото: realtor.com
Мужчина случайно купил особняк, случайно купил дом, старинный дом, владелец дома, аукцион, покупка недвижимости, ремонт, долгий ремонт Fullscreen
Семья смогла превратить старинный дом в роскошный особняк
Фото: realtor.com

Реконструкция дома потребовала огромных усилий. Боулдин и его семья полностью перестроили кухню, уложили новые полы, заменили электропроводку и водопровод, утеплили дом овечьей шерстью и установили новые печи. Работы оказались сложнее, чем ожидалось, особенно учитывая, что в этот период его жена ожидала второго ребенка.

"Мы недооценили объем работы, который нам придется проделать", — признается Боулдин.

Семье пришлось несколько месяцев жить у родственников, пока дом не был приведен в минимально пригодное для жизни состояние.

Мужчина случайно купил особняк, случайно купил дом, старинный дом, владелец дома, аукцион, покупка недвижимости, ремонт, долгий ремонт Fullscreen
Супруги потратили 4 года на ремонт старинного особняка
Фото: realtor.com

Однако несмотря на трудности, Боулдин считает, что дом стоит всех усилий. Его массивные каменные стены толщиной в 30 дюймов создают ощущение жизни в замке, а старинные волнистые стеклянные окна 1830 года, которые он изначально хотел заменить, теперь стали одной из самых любимых деталей в доме.

"Вначале кажется, что вокруг одни проблемы, но со временем ты начинаешь видеть результат своего труда. Проект становится частью твоей жизни", — делится он.

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