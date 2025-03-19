Мужчина "случайно" купил особняк 19 века и сделал из него роскошное жилье (фото)

Тайлер Боулдин принял участие в торгах и, неожиданно для себя, победил. Вместе с женой он стал владельцем старинного дома, ремонт которого занял четыре года.

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Житель США Тайлер Боулдин случайно стал владельцем старинного дома 1830 года в Центральной Пенсильвании, приняв участие в аукционе на Хэллоуин 2020 года. Первоначально он рассчитывал, что реконструкция займет год, но работы растянулись на целых четыре, превратившись в масштабный и уникальный проект. Об этом пишет Realtor.

Боулдин никогда ранее не занимался подобными проектами и не был инвестором в недвижимость. Тем не менее, он решил испытать удачу и вступил в борьбу за дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами, который продавался за стартовую цену в 200 000 долларов. В ходе торгов он случайно превысил свой бюджет, сделав ставку в 460 000 долларов, после чего и стал новым владельцем поместья Forge House.

Мужчина неожиданно стал обладателем дома 1830 года Фото: realtor.com Семья смогла превратить старинный дом в роскошный особняк Фото: realtor.com

Реконструкция дома потребовала огромных усилий. Боулдин и его семья полностью перестроили кухню, уложили новые полы, заменили электропроводку и водопровод, утеплили дом овечьей шерстью и установили новые печи. Работы оказались сложнее, чем ожидалось, особенно учитывая, что в этот период его жена ожидала второго ребенка.

"Мы недооценили объем работы, который нам придется проделать", — признается Боулдин.

Семье пришлось несколько месяцев жить у родственников, пока дом не был приведен в минимально пригодное для жизни состояние.

Супруги потратили 4 года на ремонт старинного особняка Фото: realtor.com

Однако несмотря на трудности, Боулдин считает, что дом стоит всех усилий. Его массивные каменные стены толщиной в 30 дюймов создают ощущение жизни в замке, а старинные волнистые стеклянные окна 1830 года, которые он изначально хотел заменить, теперь стали одной из самых любимых деталей в доме.

"Вначале кажется, что вокруг одни проблемы, но со временем ты начинаешь видеть результат своего труда. Проект становится частью твоей жизни", — делится он.

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