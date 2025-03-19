Чоловік "випадково" купив особняк 19 століття і зробив із нього розкішне житло (фото)

Тайлер Боулдін взяв участь у торгах і, несподівано для себе, переміг. Разом із дружиною він став власником старовинного будинку, ремонт якого зайняв чотири роки.

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Житель США Тайлер Боулдін випадково став власником старовинного будинку 1830 року в Центральній Пенсільванії, взявши участь в аукціоні на Гелловін 2020 року. Спочатку він розраховував, що реконструкція займе рік, але роботи розтягнулися на цілих чотири, перетворившись на масштабний і унікальний проєкт. Про це пише Realtor.

Боулдін ніколи раніше не займався подібними проектами і не був інвестором у нерухомість. Проте, він вирішив випробувати удачу і вступив у боротьбу за будинок із шістьма спальнями й вісьмома ванними кімнатами, який продавався за стартову ціну у 200 000 доларів. Під час торгів він випадково перевищив свій бюджет, зробивши ставку в 460 000 доларів, після чого і став новим власником маєтку Forge House.

Чоловік несподівано став володарем будинку 1830 року Фото: realtor.com Сім'я змогла перетворити старовинний будинок на розкішний особняк Фото: realtor.com

Реконструкція будинку потребувала величезних зусиль. Боулдін і його сім'я повністю перебудували кухню, поклали нову підлогу, замінили електропроводку і водопровід, утеплили будинок овечою вовною і встановили нові печі. Роботи виявилися складнішими, ніж очікувалося, особливо з огляду на те, що в цей період його дружина очікувала на другу дитину.

"Ми недооцінили обсяг роботи, який нам доведеться виконати", — зізнається Боулдін.

Родині довелося кілька місяців жити у родичів, поки будинок не привели в мінімально придатний для життя стан.

Подружжя витратило 4 роки на ремонт старовинного особняка Фото: realtor.com

Однак попри труднощі, Боулдін вважає, що будинок вартий усіх зусиль. Його масивні кам'яні стіни завтовшки 30 дюймів створюють відчуття життя в замку, а старовинні хвилясті скляні вікна 1830 року, які він спочатку хотів замінити, тепер стали однією з найулюбленіших деталей у будинку.

"Спочатку здається, що навколо одні проблеми, але з часом ти починаєш бачити результат своєї праці. Проєкт стає частиною твого життя", — ділиться він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.