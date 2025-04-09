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Під час ремонту будинку жінка натрапила на моторошну знахідку: що її злякало (відео)

Ремонт, знахідка, зуб
Під час ремонту будинку жінка виявила незвичайну знахідку (ілюстративне фото)

Під час ремонту будинку іноді хтось знаходить дивні записки або унікальні скарби, залишені попередніми мешканцями. Однак під час ремонту будинку Джордан Ешлі у своєму старому димарі виявила моторошну знахідку — невеликий предмет, схожий на людський зуб.

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Своєю історією жінка поділилась в TikTok. Вона розповіла, що в її їдальні ремонтують димар і одного разу Джордан натрапила на дивний предмет.

Спочатку вона вважала, що це будівельний матеріал. Лише пізніше жінка зрозуміла, чим насправді є ця знахідка.

"Я знайшла зуб у себе вдома, і я думаю, що це людський зуб. Я не зовсім розумію, що робити. Мені треба викликати поліцію?", — говорить Джордан у відео.

Жінка розповіла, що на дах будинку регулярно сідають галки. Птах міг якимось чином знайти зуб в іншому місці, однак принести до Джордан додому і впустити через димар. Ешлі вважає, що таким чином дивна знахідка могла потрапити до неї в дім.

В коментарях люди давали Ешлі різні поради. Деякі рекомендував жінці викликати поліцію. Інші ж стверджували, що зуби раніше використовували як захист від потойбічних сил.

Нагадаємо, нещодавно молода пара купила "найгірший будинок на вулиці" 1920-х років, де вже давно не було ремонту і ніхто не жив. В TikTok вони поділились усіма етапами трансформації помешкання та зібрали велику кількість переглядів та реакцій.

Додамо, що в Центральній Пенсільванії (США) Тайлер Боулдін випадково став власником старовинного будинку 1830 року, взявши участь в аукціоні на Гелловін 2020 року. За його розрахунками реконструкція повинна була зайняти рік, однак розтягнулась на чотири.