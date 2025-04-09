Під час ремонту будинку жінка натрапила на моторошну знахідку: що її злякало (відео)

Під час ремонту будинку іноді хтось знаходить дивні записки або унікальні скарби, залишені попередніми мешканцями. Однак під час ремонту будинку Джордан Ешлі у своєму старому димарі виявила моторошну знахідку — невеликий предмет, схожий на людський зуб.

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Своєю історією жінка поділилась в TikTok. Вона розповіла, що в її їдальні ремонтують димар і одного разу Джордан натрапила на дивний предмет.

Спочатку вона вважала, що це будівельний матеріал. Лише пізніше жінка зрозуміла, чим насправді є ця знахідка.

"Я знайшла зуб у себе вдома, і я думаю, що це людський зуб. Я не зовсім розумію, що робити. Мені треба викликати поліцію?", — говорить Джордан у відео.

Жінка розповіла, що на дах будинку регулярно сідають галки. Птах міг якимось чином знайти зуб в іншому місці, однак принести до Джордан додому і впустити через димар. Ешлі вважає, що таким чином дивна знахідка могла потрапити до неї в дім.

В коментарях люди давали Ешлі різні поради. Деякі рекомендував жінці викликати поліцію. Інші ж стверджували, що зуби раніше використовували як захист від потойбічних сил.

Нагадаємо, нещодавно молода пара купила "найгірший будинок на вулиці" 1920-х років, де вже давно не було ремонту і ніхто не жив. В TikTok вони поділились усіма етапами трансформації помешкання та зібрали велику кількість переглядів та реакцій.

Додамо, що в Центральній Пенсільванії (США) Тайлер Боулдін випадково став власником старовинного будинку 1830 року, взявши участь в аукціоні на Гелловін 2020 року. За його розрахунками реконструкція повинна була зайняти рік, однак розтягнулась на чотири.