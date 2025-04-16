Живет везде, кроме Антарктиды: украинские полярники заметили возле станции неожиданную гостью (фото)

Ученые украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали необычного гостя — египетскую цаплю. Этот вид водно-болотных птиц не обитает на антарктическом континенте, однако изредка может залетать в южные широты.

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Об этом говорится в заметке на Facebook-странице станции. Птицу во время подготовки к выходу на лодках случайно сняла биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая.

"Несколько коллег пошли к причалу, и вдруг с той стороны вылетело что-то необычное. Я начала фотографировать еще до того, как поняла, что это была цапля", — рассказала она.

По размеру египетская цапля небольшая: ее длина — до полуметра, а размах крыльев — до метра. В основном покрыта белыми перьями, но на голове, спине и зобе имеет бежево-желтоватый оттенок.

Хотя полет возле станции длился всего несколько секунд, наблюдение является настоящей удачей для экспедиции. Египетская цапля принадлежит к семейству цаплевых и является самым многочисленным ее представителем. Птица предпочитает тропические, субтропические и частично умеренные регионы.

Вид распространен почти на всех континентах, за исключением Антарктиды. Вероятно, цапля не живет здесь из-за отсутствия на континенте ее любимых животных — диких или домашних копытных.

"Именно на их спинах птица любит сидеть: от слонов и буйволов до лошадей и зебр. Благодаря такому соседству цапля проще добывает пищу — крупных насекомых, которых, собственно, пугают в траве ее большие друзья. Также она собирает насекомых с шерсти и кожи копытных", — добавили ученые.

Напомним, недавно украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как единственная "сухопутная" птица Антарктики — белая сивка — отбирает пищу у пингвинов. В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что обычно это нормальное поведение для этого интересного существа.

Добавим, что недавно сразу пять антарктических фото украинских полярников и полярницы победили в "Конкурсе научных изображений" 2024 для "Википедии". Такое количество наград они получили впервые за историю проекта.