Впервые за историю проекта: в фотоконкурсе "Википедии" победили 5 снимков украинских полярников

Сразу пять антарктических фото украинских полярников и полярницы победили в "Конкурсе научных изображений" 2024 для "Википедии". Такое количество наград они получили впервые за историю проекта.

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Об этом рассказывают в Национальном антарктическом центре.

Первое место в категории "Люди в науке" заняли одновременно два снимка геофизика 29-й УАЭ Александра Богомаза. На них ученый этой же экспедиции Сергей Ермоленко отбирает пробы воды из пресных озер на островах неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Еще одна фотография Александра Богомаза получила пятое место в категории "Живые организмы". На фотографии зафиксирован момент дефекации субантарктического пингвина (дженту).

В этой же категории четвертое место завоевала работа полярного биолога Андрея Утевского. На фотографии запечатлена антарктическая морская звезда Лабидиастер кольчатый — это активный хищник, охотящийся на всех доступных бентосных беспозвоночных. Сфотографировали его в акватории станции "Академик Вернадский" на глубине около 40 метров.

Фото радуги на фоне снегопада в Антарктике авторства геофизика 29-й УАЭ Анны Сониной оказалось на втором месте "Общей категории". Ученой удалось снять уникальное явление, когда в воздухе одновременно присутствуют капли жидкой воды для образования радуги и кристаллики льда, формирующие снег.

Напомним, в марте украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как единственная "сухопутная" птица Антарктики — белая сивка — отбирает еду у пингвинов. В Национальном антарктическом научном центре тогда рассказали, что обычно это нормальное поведение для этого существа.

Позже ученые опубликовали уникальную запись "разговора" косаток. На аудио — преимущественно импульсные крики, с помощью которых происходит их социальная коммуникация.