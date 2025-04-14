Вперше за історію проєкту: у фотоконкурсі "Вікіпедії" перемогли 5 знімків українських полярників

Одразу п’ять антарктичних фото українських полярників та полярниці перемогли в "Конкурсі наукових зображень" 2024 для "Вікіпедії". Таку кількість відзнак вони здобули вперше за історію проєкту.

Related video

Про це розповідають в Національному антарктичному центрі.

Перше місце в категорії "Люди в науці" посіли одночасно два знімки геофізика 29-ї УАЕ Олександра Богомаза. На них науковець цієї ж експедиції Сергій Єрмоленко відбирає проби води з прісних озер на островах неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Ще одна фотографія Олександра Богомаза отримала п'яте місце в категорії "Живі організми". На світлині зафіксований момент дефекації субантарктичного пінгвіна (дженту).

У цій же категорії четверте місце завоювала робота полярного біолога Андрія Утєвського. На фотографії зафіксована антарктична морська зірка Лабідіастер кільчастий — це активний хижак, що полює на всіх доступних бентосних безхребетних. Сфотографували його в акваторії станції "Академік Вернадський" на глибині близько 40 метрів.

Фото веселки на тлі снігопаду в Антарктиці авторства геофізикині 29-ї УАЕ Анни Соніної опинилось на другому місці "Загальної категорії". Вченій вдалося зняти унікальне явище, коли у повітрі одночасно присутні краплі рідкої води для утворення веселки та кристалики льоду, що формують сніг.

Нагадаємо, в березні українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як єдиний "сухопутний" птах Антарктики — сивка біла — відбирає їжу в пінгвінів. У Національному антарктичному науковому центрі тоді розповіли, що зазвичай це нормальна поведінка для цієї істоти.

Пізніше науковці опублікували унікальний запис "розмови" косаток. На аудіо – переважно імпульсні крики, за допомогою яких відбувається їх соціальна комунікація.