Українські вчені вперше зафіксували унікальні "розмови" косаток (відео)

Полярники розповіли, що зазвичай косаток побачити біля станції можна нечасто. Однак виявилось, що хижаки присутні навіть тоді, коли їх не видно.

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Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували унікальний запис "розмови" косаток. Відповідним відео вони поділились на своїй сторінці у мережі Facebook. На аудіо – переважно імпульсні крики, за допомогою яких відбувається соціальна комунікація косаток.

До основних типів звуків косаток також належать свисти та ехолокаційні клацання. Полярники додали, що імпульсні звуки хижаки створюють не голосовими зв’язками, а видуваючи повітря через спеціальні структури в носовій порожнині. Цей механізм до кінця не вивчено, тому біологи приділяють особливу увагу таким акустичним дослідженням.

Науковці розповіли, що під час роботи в затоці Коллінз вони побачили на крижинах 11 морських леопардів й висадилися на острів. Біля пришвартованого човна вони лишили увімкнений акустичний рекордер, щоб не проґавити можливість записати підводні вокалізації цих хижаків. Згодом на записі несподівано виявили звуки групи косаток, які переважно полюють на тюленів.

"За звуками вчені з’ясували, що група косаток із щонайменше трьох тварин періодично підходила дуже близько до залишеного човна. Ймовірно, вони шукали тюленів, щоб ними поласувати", — додали вчені.

Вони зазначили, що поблизу станції побачити косаток можна нечасто — зазвичай до 10 разів за рік. Водночас розшифровка записів показує, що косатки присутні поруч регулярно, навіть їх не видно за айсбергами та скупченнями льоду.

В повідомленні зазначається, що є різні способи записування звуків. Це може бути цілодобовий пасивний моніторинг в одній локації — він дозволяє визначати сезонну динаміку присутності різних видів морських ссавців в цьому районі. Інший варіант – записи під час руху суден, зокрема "Ноосфери", або моторних човнів впродовж морських виходів зі станції.

Нагадаємо, нещодавно українських полярників "атакував" горбатий кит. Поки тварина плавала поблизу човна фахівців, вдалось виміряти її розміри та сфотографувати хвостовий плавень — його відбиток унікальний. За допомогою його далі кита може буде ідентифікувати.

Пізніше українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як єдина "сухопутна" птиця Антарктики — сивка біла — відбирає їжу у пінгвінів. У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що зазвичай це нормальна поведінка для цієї цікавої істоти.