Украинские ученые впервые зафиксировали уникальные "разговоры" косаток (видео)

Полярники рассказали, что обычно косаток увидеть возле станции можно нечасто. Однако оказалось, что хищники присутствуют даже тогда, когда их не видно.

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Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали уникальную запись "разговора" косаток. Соответствующим видео они поделились на своей странице в сети Facebook. На аудио — преимущественно импульсные крики, с помощью которых происходит социальная коммуникация косаток.

К основным типам звуков косаток также относятся свисты и эхолокационные щелчки. Полярники добавили, что импульсные звуки хищники создают не голосовыми связками, а выдувая воздух через специальные структуры в носовой полости. Этот механизм до конца не изучен, поэтому биологи уделяют особое внимание таким акустическим исследованиям.

Ученые рассказали, что во время работы в заливе Коллинз они увидели на льдинах 11 морских леопардов и высадились на остров. У пришвартованной лодки они оставили включенный акустический рекордер, чтобы не упустить возможность записать подводные вокализации этих хищников. Впоследствии на записи неожиданно обнаружили звуки группы косаток, которые преимущественно охотятся на тюленей.

"По звукам ученые выяснили, что группа косаток из по меньшей мере трех животных периодически подходила очень близко к оставленной лодке. Вероятно, они искали тюленей, чтобы ими полакомиться", — добавили ученые.

Они отметили, что вблизи станции увидеть косаток можно нечасто — обычно до 10 раз за год. В то же время расшифровка записей показывает, что косатки присутствуют рядом регулярно, даже их не видно за айсбергами и скоплениями льда.

В сообщении отмечается, что есть разные способы записи звуков. Это может быть круглосуточный пассивный мониторинг в одной локации — он позволяет определять сезонную динамику присутствия различных видов морских млекопитающих в этом районе. Другой вариант — записи во время движения судов, в частности "Ноосферы", или моторных лодок в течение морских выходов со станции.

Напомним, недавно украинских полярников "атаковал" горбатый кит. Пока животное плавало вблизи лодки специалистов, удалось измерить его размеры и сфотографировать хвостовой плавник — его отпечаток уникален. С помощью его дальше кита можно будет идентифицировать.

Позже украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как единственная "сухопутная" птица Антарктики — белая сивка — отбирает еду у пингвинов. В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что обычно это нормальное поведение для этого интересного существа.