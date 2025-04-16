Живе всюди, крім Антарктиди: українські полярники помітили біля станції неочікувану гостю (фото)

Науковці української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували незвичайного гостя — єгипетську чаплю. Цей вид водно-болотних птахів не мешкає на антарктичному континенті, однак зрідка може залітати у південні широти.

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Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці станції. Птаху під час підготовки до виходу на човнах випадково зафільмувала біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка.

"Кілька колег пішли до причалу, і раптом із того боку вилетіло щось незвичне. Я почала фотографувати ще до того, як зрозуміла, що це була чапля", — розповіла вона.

За розміром єгипетська чапля невелика: її довжина — до пів метра, а розмах крил — до метра. Здебільшого вкрита білим пір'ям, але на голові, спині та зобі має бежево-жовтуватий відтінок.

Хоч політ біля станції тривав лише кілька секунд, спостереження є справжньою удачею для експедиції. Єгипетська чапля належить до родини чаплевих і є найчисельнішим її представником. Птаха віддає перевагу тропічним, субтропічним і частково помірним регіонам.

Вид поширений майже на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Ймовірно, чапля не живе тут через відсутність на континенті її улюблених тварин — диких чи домашніх копитних.

"Саме на їхніх спинах птаха полюбляє сидіти: від слонів і буйволів до коней та зебр. Завдяки такому сусідству чапля простіше добуває їжу — великих комах, яких, власне, полохають у траві її великі друзі. Також вона збирає комах з шерсті та шкіри копитних", — додали науковці.

Нагадаємо, нещодавно українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як єдиний "сухопутний" птах Антарктики — сивка біла — відбирає їжу в пінгвінів. У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що зазвичай це нормальна поведінка для цієї цікавої істоти.

Додамо, що нещодавно одразу п’ять антарктичних фото українських полярників та полярниці перемогли в "Конкурсі наукових зображень" 2024 для "Вікіпедії". Таку кількість відзнак вони здобули вперше за історію проєкту.