Что-то массово убивает животных в отдаленных горах Африки: леопарды и львы могут вовсе исчезнуть

Новое исследование обнаружило, что леопарды, львы, степные орлы и многие другие виды неожиданно оказались под угрозой исчезновения — основной причиной такой статистики называют дороги, пролегающие по отдаленным горам Африки.

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Об этом пишет IFLScience.

Конфликт между человеком и дикой природой невероятно древний и способен принимать различные формы, но одной из самых распространенных является проблема строительства дорог и гибели животных на дорогах. В то время как падальщики способны извлекать выгоду из гибели животных на дорогах в определенных районах, некоторые другие виды подвергаются большому риску.

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Новые исследования, проведенные по всей Африке, указывают на то, что некоторые из самых уязвимых диких животных страны могут подвергнуться еще большему давлению из-за новых дорог через горные районы.

По словам соавтора исследования, профессора Ализы ле Ру из Университета Фри-Стейт, они с коллегами изучили уровень гибели животных на дорогах был изучен для более чем 5 000 случаев гибели животных на дорогах, среди которых рептилии, амфибии, птицы и млекопитающие. Модели столкновений диких животных и транспортных средств в горных условиях показали, что одними из наиболее уязвимых оказались амфибии — именно они чаще всего страдают от смертельных случаев на дорогах в горных районах. В то же время млекопитающие чаще всего погибают в низинных регионах.

Непредсказуемые погодные условия и внезапные топографические изменения способствуют тому, что дороги потенциально становятся более опасными, причем как для водителей, так и для диких животных. Например, неровность ландшафтов и извилистость дорог могут затруднить водителям и диким животным обнаружение друг друга на горных дорогах, что увеличивает вероятность столкновений.

Авторы исследования отмечают, среди животных, находящихся в зоне риска, есть много тех, которые уже столкнулись с угрозами и неопределенным будущим. Африканские дикие собаки и слоны находятся под угрозой исчезновения в Красном списке МСОП, в то время как львы и леопарды оба занесены в список уязвимых.

Отметим, что среди погибших на дорогах птиц, обнаруженных в этих районах, встречается хохлатый стервятник, считающийся критически исчезающим дом из-за отлова для традиционной медицины и добычи мяса диких животных, а также степной орел, находящийся под угрозой исчезновения.

Однако, что важно, самая высокая доля видов, классифицированных как близкие к уязвимым или более уязвимые к вымиранию в Красном списке МСОП, была убита в высокогорных районах (10,1%), а самая низкая доля была обнаружена в регионах с низкой высотой (5,1%).

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