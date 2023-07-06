Саранча на теле Земли. Люди едят около трети всех животных в мире — и это настоящая проблема

Исследование свидетельствует о том, что люди используют в своих целях гораздо больше видов, чем любое другое животное на планете.

Related video

Не секрет, что человечество оказывает широкое воздействие на биоразнообразие, которое, как предполагают исследователи, в дальнейшем может только ухудшаться. В новом исследовании ученые сравнили людей с другими видами, такими как львы, тигры и акулы. Результаты исследования свидетельствуют, что таких хищников как люди на Земле еще стоит поискать, пишет ZME Science.

В ходе исследования морской биолог из Университета Далхаузи Борис Ворм и его команда решили изучить, какую роль в пищевой цепочке играют люди. Ученые сравнили нас с самыми смертоносными хищниками на планете и пришли к выводу, что люди используют в своих целях гораздо больше видов, чем любое другое животное на Земле. Анализ показывает, что человечество эксплуатирует в 300 раз больше видов, чем любой другой хищник на планете.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые проанализировали данные об использовании человеком более 45 000 видов позвоночных и обнаружили, что фактически люди охотятся более чем на треть всех позвоночных, которые обитают на нашей планете. Более того, статистика видов, которые человек чрезмерно эксплуатирует, выглядит еще более устрашающе.

Самый главный хищник на Земле

Несмотря на то, что это не упоминается также часто, как глобальное потепление или резкие изменения климата, мир дикой природы также переживает свои не самые лучшие времена. По сути, Земля уже вошла в шестое массовое вымирание, которое продолжается прямо сейчас. Исследователи отмечают, что на это влияют такие факторы, как:

изменения в землепользовании;

прямая эксплуатация природных ресурсов;

эксплуатация инвазивных видов.

И все это не считая других факторов, которые также влияют на климатическую систему Земли в целом и животный мир в частности. В прошлом году ученые пытались согласовать план сдерживания утраты биоразнообразия до конца десятилетия, но, увы, этот процесс продвигается крайне медленно.

По словам Ворма, на самом деле человечество даже не представляет какое сильное влияние оказывает на планету в целом, и ее флору и фауну в частности. В ходе исследования группа ученых из 14 исследовательских институтов провели всесторонний анализ данных об эксплуатации человеком 45 тысяч видов позвоночных. Этот широкий набор данных включил в себя обширный спектр существ, в том числе рыб, млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий.

Исследователи отмечают, что в то время, как другие хищники охотятся лишь для пропитания, люди — единственный вид, использующий добычу для разных целей. Что касается морских существ — в основном мы едим морскую и пресноводную рыбу, около 72% видов. Однако на суше дела обстоят несколько иначе.

Ученые обнаружили, что человек использует для пропитания 39% видов, однако мы также используем 74% видов в качестве домашних животных. Жертвами спортивной охоты и других форм сбора, таких как трофеи, вызывают использование 8% эксплуатируемых видов.

По словам второго автора исследования Криса Даримонта, в сравнении с другими хищниками на Земле, человек оказался самым необычным — люди делают многое из того, что не свойственно ни одному другому виду на планете. В том числе обычное убийство, отлов по причинам, не связанным с пропитанием, при этом мы подвергаем опасности десятки тысяч видов на планете, которые пытаются сосуществовать с нами.

Использование и злоупотребление

Результаты исследования свидетельствуют, что наше использование животных не одинаково в разных уголках планеты. Например, в экваториальных районах с самым видовым богатством, используется наибольшее количество промысловых видов. В большинстве океанических бассейнов, Индии, Северной Африке и Северной Евразии наблюдается непропорционально высокое использование видов, тогда как в Центральной и Южной Америке и Южном океане этот показатель крайне низкий.

Исследователи также обнаружили, что большинство видов, на которые нацелено человечество, в действительности являются долгожителями, придерживаются травоядной диеты, имеют более крупное тело и широкую среду обитания, в сравнении с видами, неинтересными нам.

Соавтор исследования Роб Кук, считает, что такой неестественный отбор животных человеком может повлечь за собой ряд последствий для экосистем в разных уголках Земли. Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты заставят человечество задуматься о своем отношении к дикой природе. По словам Ворма, хорошая новость заключается в том, что человечество, пожалуй, осознает свое деструктивное воздействие на окружающий мир, по крайней мере, об этом свидетельствуют попытки исправить то, что уже было сделано.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.