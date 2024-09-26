Опасные одиночки. Назван самый свирепый хищник на Земле помимо человека

В целом именно люди являются самыми опасными хищниками на планете, но если исключить из списка нас, есть и другие претенденты.

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Наша планета является домом для огромного количества живых существ: некоторые из них способны мирно делить территорию, но другие выстраивают свои отношения в формате хищник-добыча. Ранее ученые уже назвали самого страшного хищника на планете — им оказался человек, который поедает около трети всех видов в мире, пишет IFLScience.

Но, если исключить нас и этого уравнения, кто еще может претендовать на звание "самого свирепого хищника в мире". Ответ во многом зависит от того, что именно мы вкладываем в этот термин. И все же экологи попытались ответить на этот вопрос.

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По мнению экологов из Университета Дикина в Австралии, у хищников-одиночек, таких, как бурые медведи и большие кошки, например, тигры и рыси, как правило, более высокие показатели "убийств на душу населения", чем у социальных хищников — волки, гиены или львы. Простыми словами, одиночные охотники, согласно статистике, убивают значительно больше особей, чем групповые.

Показатели убийств на душу населения просто относятся к количеству добычи, успешно добытой одним охотником. Хотя это хороший способ оценить воздействие хищника на окружающую среду, это не единственный фактор, который следует учитывать при определении "самого свирепого хищника Земли".

Ученые считают, что в этом вопросе также следует учитывать размер добычи относительно хищника. Например, 20 землероек будет недостаточно для одного одиночного хищника, но один олень может быть изобилием. Аналогично, один олень, разделенный между 20 хищниками стаи, вероятно, тоже не уйдет далеко.

Ученые учли количество мяса, доступное каждой особи и обнаружили, что групповые животные могут убивать более крупную добычу и, несмотря на ее раздел, все же могут получать больше пищи с точки зрения калорийности. Это также означает, что социальные хищники, в среднем, не склонны охотиться так часто, как одиночные хищники. Таким образом исследования показывают, что работа в команде имеет свои преимущества.

Но одни лишь убийства не являются показателем того, как хищники влияют на экосистемы. В своей работе ученые отмечают, что евразийская рысь, африканская дикая собака, пума и гепард убивают примерно вдвое больше живой биомассы, чем способны съесть. В среднем наблюдения показывают, что крупные плотоядные на самом деле могут оставлять в среднем около трети съедобного мяса из своей добычи. Оставшаяся биомасса остается в качестве падали.

Отметим, что данная работа является первым в своем роде обзором показателей убийств крупных наземных млекопитающих-хищников. Команда изучила около двух сотен статей и определила хищнический успех крупных наземных плотоядных весом более 15 кг. Они также включили четыре более мелких вида, которые не соответствуют этой квоте — койот, росомаха, фосса и тасманийский дьявол — поскольку они считаются высшими хищниками в своих собственных экосистемах.

Изучив данные ученые пришли к выводу, что хищники, охотящиеся группами, как правило, убивают меньше добычи на душу населения при этом потребляя большее количество калорий. В то же время одиночные хищники убивают значительно больше особей, но при этом в конечном итоге могут потреблять меньше калорий и оставлять значительную часть добычи падальщикам.

Ранее Фокус писал о том, что один суперхищник на Земле внушает сумчатым животным больше страха, чем любое другое существо.