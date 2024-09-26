Небезпечні одинаки. Названо найлютішого хижака на Землі, крім людей

Загалом саме люди є найнебезпечнішими хижаками на планеті, але якщо виключити зі списку нас, є й інші претенденти.

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Наша планета є домівкою для величезної кількості живих істот: деякі з них здатні мирно ділити територію, але інші вибудовують свої стосунки у форматі хижак-здобич. Раніше вчені вже назвали найстрашнішого хижака на планеті — ним виявилася людина, яка поїдає близько третини всіх видів у світі, пише IFLScience.

Але, якщо виключити нас і з цього рівняння, хто ще може претендувати на звання "найлютішого хижака у світі". Відповідь багато в чому залежить від того, що саме ми вкладаємо в цей термін. І все ж екологи спробували відповісти на це запитання.

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На думку екологів з Університету Дікіна в Австралії, хижаки-одинаки, такі як бурі ведмеді та великі кішки, наприклад, тигри й рисі, зазвичай мають вищі показники "вбивств на душу населення", ніж соціальні хижаки, такі як вовки, гієни або леви. Простими словами, поодинокі мисливці, згідно зі статистикою, вбивають значно більше особин, ніж групові.

Показники вбивств на душу населення просто відображає кількість здобичі, успішно добутої одним мисливцем. Хоча це хороший спосіб оцінити вплив хижака на навколишнє середовище, це не єдиний фактор, який слід враховувати під час визначення "найлютішого хижака Землі".

Науковці вважають, що в цьому питанні також слід враховувати розмір здобичі відносно хижака. Наприклад, 20 землерийок буде недостатньо для одного поодинокого хижака, але один олень може бути достатком. Аналогічно, один олень, розділений між 20 хижаками зграї, ймовірно, теж не піде далеко.

Вчені врахували кількість м'яса, доступну кожній особині, і виявили, що групові тварини можуть вбивати більшу здобич і, попри її поділ, все ж можуть отримувати більше їжі з погляду калорійності. Це також означає, що соціальні хижаки, в середньому, не схильні полювати так часто, як поодинокі хижаки. Таким чином дослідження показують, що робота в команді має свої переваги.

Але самі лише вбивства не є показником того, як хижаки впливають на екосистеми. У своїй роботі вчені зазначають, що євразійська рись, африканський дикий собака, пума і гепард вбивають приблизно вдвічі більше живої біомаси, ніж здатні з'їсти. У середньому спостереження показують, що великі м'ясоїдні насправді можуть залишати в середньому близько третини їстівного м'яса зі своєї здобичі. Решта біомаси залишається як мертве тіло.

Зазначимо, що ця робота є першим у своєму роді оглядом показників убивств великих наземних ссавців-хижаків. Команда вивчила близько двох сотень статей і визначила хижацький успіх великих наземних м'ясоїдних вагою понад 15 кг. Вони також включили чотири дрібніших види, які не відповідають цій квоті — койот, росомаха, фосса і тасманійський диявол — оскільки вони вважаються вищими хижаками у своїх власних екосистемах.

Вивчивши дані, вчені дійшли висновку, що хижаки, які полюють групами, як правило, вбивають менше здобичі на душу населення, при цьому споживаючи більшу кількість калорій. Водночас поодинокі хижаки вбивають значно більше особин, але при цьому зрештою можуть споживати менше калорій і залишати значну частину здобичі мерлякам.

Раніше Фокус писав про те, що один суперхижак на Землі вселяє сумчастим тваринам більше страху, ніж будь-яка інша істота.